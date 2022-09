Salon seutu harmaantuu vauhdilla, ja yhä useampi vastaantulija on eläkeläinen – ”Emme tietoisesti pyri houkuttelemaan Saloon jotain tiettyä ikäryhmää”

Salon väestö paitsi vähenee myös muuttuu yhä iäkkäämmäksi.

Viime vuoden lopulla 28,5 prosenttia salolaisista oli yli 65-vuotiaita. Osuus on kasvanut vuosituhannen alusta 11 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2000 Salossa oli saman verran yli 65-vuotiaita ja alle 15-vuotiaita. Molempien ikäluokkien osuus väestöstä oli tuolloin hieman yli 17 prosenttia.

Tämän jälkeen ikäryhmien koon kehitys on kulkenut vastakkaisiin suuntiin. Seniori-ikäisten määrä on kasvanut, ja alle 15-vuotiaiden osuus on laskenut. Myös väliin jäävä ikäluokka, 15–64-vuotiaat, on kutistunut.

Voiko kehitykseen vaikuttaa, Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen?

– Väestödemografiaan vaikutetaan muun muassa myönteisen työpaikkakehityksen ja paikkakunnalle tapahtuvan muuttoliikkeen myötä, mutta emme tietoisesti pyri houkuttelemaan Saloon jotain tiettyä ikäryhmää muuttaaksemme väestörakennetta. Uskon, että samalla tavoin toimisimme, vaikka tilastot painottuisivat tällä hetkellä toisin, Korhonen vastaa sähköpostitse.

– Kasvun täytyy olla luonnollista ja perustua työpaikkakehitykseen ja yleisiin kaupungin mahdollisuuksiin tarjota sujuva arki, muu kasvu tulee siinä ohella.

Korhonen sanoo suhtautuvansa kasvun osalta positiivisesti tulevaisuuden näkymiin.

– Salo kuuluu Suomessa niin sanotun kasvukolmion alueelle.

Somerolla väestö on Saloakin ikääntyneempää.

Koko maakunnan kuntavertailussa Salossa on 11. suurin ikäihmisten osuus ja Somerolla neljänneksi suurin. Kärkipaikkaa pitää Kustavi, jossa yli 65-vuotiaita on yli 40 prosenttia.

Somerolaisista yli 33 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Osuus on kasvanut 2000-luvun aikana saman verran kuin Salossa eli 11,3 prosenttiyksikköä.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen sanoo, että väestörakenteen kanssa täytyy vain oppia elämään.

– Hyvin vaikea on suoraan kunnan toiminnalla lähteä vaikuttamaan näin isoihin asioihin kuin väestörakenteeseen.

– Kun syntyvyys vähenee, käy joka tapauksessa näin. Varmaan Somerolla ja saman tyyppisissä kunnissa ollaan edelläkävijöitä siinä kehityksessä.

Suikkanen on sitä mieltä, että ikäihmisten suuri määrä on hyväkin asia: ilman heitä Somero olisi keski-iältään nuorempi mutta todennäköisesti myös nykyistä pienempi.

– Sehän muuttaisi väestörakennetta, jos olisi esimerkiksi vähemmän seniori-ikäluokan tulomuuttoa, mutta se ei ole toivottu tilanne. Se tarkoittaisi vähemmän ostovoimaa ja paikallisten palveluiden käyttäjiä.

Pitkällä tähtäimellä nuorten ikäluokkien kutistumisella on väistämättä vaikutusta moneen asiaan. Suikkanen nostaa esiin paikallisten yritysten elinvoiman.

– Jos nuorta porukkaa on kovin vähän, se voi aiheuttaa yrityksille työvoiman saatavuusongelman. Jos omassakin kunnassa syntyisi työvoimaa, se toisi yrityksille turvaa.

Molemmat kaupunginjohtajat korostavat sitä, että kaupungin pitää huomioida kaikki ikäluokat.

Kunnan velvoitteet kuitenkin muuttuvat oleellisesti ensi vuonna, kun terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

– Tulee ne isommat hartiat, tiivistää Suikkanen.

Sote-tehtävien siirron myötä koulutuksen rooli korostuu entisestään kunnan tehtävien joukossa, mutta nykykehityksen jatkuessa koulutuspalveluita tarjotaan jatkossa yhä pienemmälle väestöryhmälle. Somerolla käydään tälläkin hetkellä keskustelua kouluverkosta.

– Kun perusopetusikäiset vähenevät, on äärettömän tärkeää, että kunta pystyisi sopeuttamaan koulujen määrää ja ryhmäkokoa, sanoo Suikkanen.

Hän toteaa kuitenkin samaan hengenvetoon, että palveluverkkomatematiikka on omanlaistaan.

– Yleensä kiinteistöt on aika iso tekijä. Jos ei päästä eroon jostain kiinteistöstä, liikkumavara voi olla aika iso ennen kuin asialla on merkittäviä vaikutuksia palveluverkon kustannuksiin.

Vaikka Suikkanen epäilee kunnan mahdollisuuksia vaikuttaa väestökehitykseen, hän pitää lasten palveluihin satsaamista tärkeänä.

– Totta kai Somerokin on panostanut huomattavasti esimerkiksi kouluympäristöihin. On tehty uusia koulukeskuksia ja harrastusmahdollisuuksia, jotta tämä olisi myös nuorille ja lapsiperheille hyvä paikka elää.

Salon Korhonen toteaa, että Salossa halutaan panostaa kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden laatuun sekä ottaa lapset ja nuoret entistä tiiviimmäksi osaksi vaikuttamaan oman elinympäristönsä kehittämiseen.

– Strategiaan on nostettu myös osaamisen kärkihanke. Lisäksi Haluamme olla Unicef-lapsiystävällinen kunta ja tarjota monipuoliset harrastamisen puitteet, Korhonen sanoo.

