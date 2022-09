Salon työllisyystilanne on niin hyvä, että vertailukohtaa pitää hakea yli vuosikymmenen takaa

Salon työttömyysaste laski elokuussa 8,8 prosenttiin.

Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopulla 2 040. Vielä vuosi sitten luku oli 2 359.

Luvut selviävät Varsinais-Suomen ely-keskuksen tiistaina julkistamasta työllisyyskatsauksesta.

Salon työttömyysaste on nyt niin alhaisella tasolla, ettei lähivuosilta löydy yhtä hyvää lukemaa.

Nykyistä parempi tilanne oli viimeksi joulukuussa 2008, jolloin työttömyysaste oli 8,4 prosenttia.

Erityisasiantuntija Tommi Virtanen Yrityssalosta huomauttaa, että uusien työpaikkojen määrän osalta nyt ollaan vieläkin korkeammalla tasolla kuin vuonna 2008.

Vuonna 2008 tammi–elokuussa oli uusia avoimia työpaikkoja 5 100. Tänä vuonna kertymä on jo 5 223 työpaikkaa.

– Työmahdollisuuksia on tullut todella paljon. Meillä on työvoimapulaa melkein joka alalla, Virtanen sanoo.

– Pitkästä aikaa Salon työttömyysaste on myös pienempi kuin maakunnan keskiarvo.

Varsinais-Suomen työttömyysaste oli elokuussa 8,9 prosenttia ja koko maan 9,1 prosenttia.

Viime vuoteen verrattaessa työttömyys on nyt alhaisemmalla tasolla kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa Vakka-Suomea lukuun ottamatta.

Työttömyysaste nousi vuoden takaisesta koko maakunnassa viidessä kunnassa: Uudessakaupungissa, Kustavissa, Oripäässä, Taivassalossa ja Vehmaalla.

– Vakka­-Suomen tilannetta synkisti merkittävästi Valmet Automotiven tilanne. Negatiivisimmalta kehitys näytti elokuussa ulkomaalaisten työttömien kannalta autotehtaan irtisanomisten ja lomautusten kohdistuttua erityisesti tähän ryhmään, työllisyyskatsauksessa todetaan.

Koko maakunnan korkein työttömyysaste on Turussa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 12,1 prosenttia.

Salon lähikunnissa työllisyys on kehittynyt suotuisasti, ja osassa kuntia tilanne hipoo jo täystyöllisyyttä.

Alin työttömyysaste on Sauvossa, jossa työttömyysaste on painunut kolmeen prosenttiin. Sauvon lukema on koko maakunnan alhaisin.

Heti Sauvon perässä tulee Paimio, jossa työttömyysaste on neljä prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Salossa ja lähikunnissa: