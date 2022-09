Salon vanhasta jäähallista tehdään vielä yksi selvitys kuluvan syksyn aikana.

Salon vapaa-aikajohtaja Antti Mattila sanoo, että ulkopuoliselta konsultilta tilataan yhdessä tilapalveluiden kanssa selvitys vanhan hallin toimivuudesta.

Selvityksen toivotaan antavan lisää tietoa siitä, onko jäähallia järkevää kunnostaa, millä lailla ja mihin käyttöön. Samalla remontista saataisiin päivitetty kustannusarvio.

– On selvää, että jos laitetaan muutama miljoona euroa rahaa kiinni vanhan hallin korjaukseen, otetaan iso riski. Tavoitteena on nyt saada kättä pidempää, onko siitä mihinkään. Saadaan yksi kysymysmerkki pois kokonaisuudesta ja jotain muutakin kuin juupas-eipäs -keskustelua, Mattila perustelee.

Jos selvityksen tulos on, ettei jäähallista ole enää nykyiseen käyttöönsä, sen rungon ympärille olisi ehkä mahdollista rakentaa salibandyhalli tai muu vastaava peliareena. Paljonko hallin muutostyöt maksaisivat ja mihin käyttöön se voisi sopia, selviää toivottavasti konsultin työstä.

Salossa on mietitty uuden jäähallin rakentamista jo pitkään. Päätöksenteko on viipynyt, ja samaan aikaan uuden hallin kustannusarvio on noussut.

Viime syksynä uuden hallin hinnaksi arvioitiin talousarvion valmistelun yhteydessä 8,35 miljoonaa euroa. Kustannusarvio ei ole sen jälkeen ainakaan laskenut.

Vuosi sitten ajatuksena oli, että jäähalliin varataan vuodeksi 2022 suunnitteluraha ja että rakentaminen tapahtuisi vuosina 2023–2024.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että ensi vuonna ollaan vielä tiukasti suunnitteluvaiheessa. Jäähallin rakennusvuosi on jossain tulevaisuudessa, jos kaupunki päätyy uuden hallin rakentamiseen.

– Jos nyt tehtävän selvityksen tulos on, ettei vanhasta hallista ole enää jäähalliksi, pitää ruveta miettimään uutta. Minkälainen halli olisi ja mitä se maksaa, on ensi vuoden suunnittelun asia. Mikä on rakentamisaikataulu, jolla hanketta lähdetään ajamaan kaupungin investointisuunnitelmaan, on vielä auki. Hallille on haettava esimerkiksi opetusministeriön avustusta, ja silloin kilpaillaan samalla viivalla muiden suurten hankkeiden kanssa, Antti Mattila muistuttaa.