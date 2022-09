Saloon esitetään uutta jäähallia, ja investointisuunnitelmassa halliin on varattu 8,3 miljoonaa euroa – ”Eri asia on, minä vuosina se on rahkeita rakentaa”

Arvuuttelu Salon vanhan jäähallin peruskorjaamisen ja uuden rakentamisen välillä voidaan pikkuhiljaa lopettaa.

Salo pyrkii rakentamaan uuden jäähallin. Investointi löytyy Salon vapaa-ajan lautakunnan talousarvioesityksestä, jota lautakunta käsittelee ensi torstaina.

Lautakunnan investointisuunnitelmassa uuteen jäähalliin on varattu 8,3 miljoonaa euroa. Ajatuksena on, että ensi vuonna käytetään puoli miljoonaa euroa rakennussuunnitteluun. Päivitetyt suunnitelmat esiteltäisiin ensi vuoden kesäkuussa. Rakentamisrahat on sijoitettu vuosille 2024–2025.

– Eri asia on, minä vuosina se on rahkeita rakentaa, Salon vapaa-aikajohtaja Antti Mattila toppuuttelee.

Salon jäähallista tehdään kuluvan syksyn aikana vielä yksi selvitys (SSS 7.9.). Sen pääpointti ei ole enää miettiä jäähallin peruskorjausta vaan sitä, mihin muuhun käyttöön vanhan hallin runko kelpaisi.

– Vanhan hallin toimintamahdollisuuksista tehdään selvitys, mutta lähtökohta on, että se on kuiva. Kiinteistö voisi kelvata vielä lämpimänä muuhun käyttöön. Hallin muuttaminen nykyaikaiseksi jäähalliksi sisältäisi turhia riskejä, Antti Mattila sanoo.

Uuden hallin kustannusarvio liikkuu miljoonissa, ja kahdeksan miljoonaa on karkea arvio. Se tarkentuu, kun hallista lähdetään tekemään tilaselvitystä yhdessä käyttäjien kanssa.

– Selvää on, että rakennuksen tulee olla mahdollisimman energiapihi, Mattila sanoo.

Ajatuksena on, että uusi halli rakennettaisiin yhtiön jäähallin jatkeeksi kohti Karjaskylänkatua. Sen sisäänkäynti tulisi suoraan Tahkonkadun parkkipaikalta.

Antti Mattilan mukaan Salossa on nyt tärkeintä aloittaa uuden jäähallin suunnittelu. Sen kautta saadaan poliittisille päättäjille tietoa hallin kustannusarviosta.

– Päätöksenteossa voidaan ajatella ja linjata, milloin tuollainen miljoonanippu on mahdollista sijoittaa.

Tärkeää Mattilan mukaan on myös pitää jäähallihanke elossa. Silloin se pysyy myös valtion listoilla, ja Salolla säilyy mahdollisuus saada halliin valtionosuutta.

– Jos hanke otetaan pois investointiohjelmasta, voidaan tulkita, että Salo ei aio rakentaa uutta hallia lähimmän viiden vuoden aikana. Jos listoilta tippuu, sinne on vaikeaa päästä uudelleen.