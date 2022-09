Messut palaavat Saloon kolmen välivuoden jälkeen ensi tammikuussa. Kaksipäiväisten Salo2023-messujen järjestäjänä toimii tuttuun tapaan Salon Seudun Elinkeinomessut ry. Paikkana on Salohalli.

– Halli täyteen näytteilleasettajia, messupäällikkö Riikka Helenius tiivistää messujen tavoitteen.

– Kokoamme messuille Salon parhaat yritykset ja näytämme maailmalle mitä täältä löytyy, komppaa Salon Seudun Elinkeinomessut ry:n johtokunnan puheenjohtaja Jukka Alanko.

Koronapandemia esti messujen järjestämisen vuosina 2021 ja 2022. Myöskään 2020 messuja ei pidetty.

– Messuilla oli nouseva trendi ennen taukoa. Yritysten paikat myytiin loppuun hyvissä ajoin ennen messuja, eli lopulta oli vain ei-oota tarjolla. Kävijämäärä nousi yli 5 000:n vuonna 2019. Sitä voi pitää kiitettävänä. Ensi vuodeksi tavoittelemme ilman muuta samanlaisia lukuja, Alanko sanoo.

Salo2023-messuihin paikkoja on varattu Alangon mukaan toistaiseksi karkeasti arvioiden noin puolet.

– Tarkoituksena on myydä paikat loppuun lokakuun loppuun mennessä. Yleisömarkkinointi aloitetaan lähempänä h-hetkeä.

Salolaisyleisön lisäksi järjestäjät houkuttelevat paikalle kirjeitse pääkaupunkiseudulla asuvia Salon alueen mökkiläisiä.

– He ovat tärkeä asiakaskunta Salon yrityksille, Alanko muistuttaa.

– Myös somerolaisia yrittäjiä on tulossa paikalle, koska Somero on mukana Elinkeinomessut ry:ssä, Helenius vahvistaa.

Helenius huomauttaa myös, että messuilla yrityksillä on mahdollista kohdata työvoimaa.

– Se on erittäin tärkeä asia näinä aikoina.

Messuilla ei ole tällä kertaa varsinaista teemaa, vaan Salohallin osastoilla on mahdollista tutustua laajasti eri toimialojen tarjontaan.

– Uutuutena tapahtuma tulee myös Salohallin parkkialueelle, jossa on eläimiä, ruokaa ja autoja. Messuilla historia kohtaa nykypäivän, sillä nähtävillä on Riverside Cruisersin amerikkalaisia autoja sekä 1960-lukulainen huoltamon kahvio, Helenius kertoo.

Messuilla on luonnollisesti myös ohjelmaa.

– Mentalisti Noora Karma sekä laulaja Antti Ketonen esiintyvät. Lisäksi nähdään 1960-luvun ja nykypäivän muotinäytökset.

Heleniuksen mukaan lippujen hinnoissa ei ole korotustarpeita.

– Ainakin näin on puhuttu, että lipunhinnat pysyvät samalla tasolla kuin aikaisemmin.

Helenius sanoo, että tämänkaltaisia yleismessuja tarvitaan, jotta paikalliset yritykset tulevat ihmisille tutuiksi.

– Salossa on jo pelkästään 5 000 yritystä, Somerolla toista tuhatta. Ihmiset pääsevät messujen avulla näkemään, mitä Salon alueella yritykset tekevät. Toivomme, että ihmiset käyttäisivät mahdollisimman paljon paikallisia palveluita.

Alangon mukaan messuille tullaan monesta syystä: katsotaan mitä on tarjolla, näkemään uutuuksia sekä tapaamaan tuttuja.

– Yrityksille Salon Messuilla on sellainen maine, että siellä pystyy tekemään kauppaa. Esilläolo on yrityksille tärkeää. Jos olet piilossa, et menesty. Kauppaa voi poikia myös jälkikäteen, Alanko sanoo.

Salo2023-messut 14.–15.1.2023 Salohallissa.