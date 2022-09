Salossa seurakuntavaalien ehdokasmäärä romahti – Somerolla ehdokkaita on enemmän kuin viime vaaleissa

Salossa seurakuntavaalien ehdokasmäärä romahti viime vaaleista. Ainoastaan kokoomuslaisella Toivon listalla on suunnilleen saman verran nimiä kuin neljä vuotta sitten.

Salon ja Martinkosken seurakuntien yhdistyminen ei juuri näy ehdokaslistoilla. Seurakuntaliitos tapahtuu vuodenvaihteessa. Marraskuussa valitaan valtuusto, johon on ehdolla enimmäkseen nykyisiä salolaisia ja muutamia Martinkosken seurakunnan jäseniä.

Vuoden 2014 seurakuntavaaleissa Salossa oli 126 ehdokasta ja Martinkoskella 23 ehdokasta. Nyt ehdokkaita entistä suuremman Salon kirkkovaltuustoon on kaikkiaan 87.

Paikkoja Salon kirkkovaltuustossa on 33.

Toivon lista on pisin. Sillä on 28 ehdokasta. Viimeksi ehdokkaita oli 31.

Vaalipäällikkö Juha Laurila sanoo, että ”oli sopivasti haastavaa saada ehdokkaita”.

Ehdokashankintaa hoiti viiden hengen tiimi. Laurila harmittelee, että kaikilta Salon alueilta ei ole ehdokkaita. Martinkoskelta on sentään kaksi.

– Yllättävää, että ehdokasmäärä on kokonaisuudessaan pudonnut näin paljon. Se on myös huolestuttavaa. Onko niin, että ylipäätään kynnys lähteä ehdolle seurakunta- tai kuntavaaleihin on noussut?

– Ensi kaudella valtuusto tulee ottamaan kantaa muun muassa kiinteistöjen myyntiin. Kiinteistömassa on edelleen suuri, ja epämiellyttäviä päätöksiä on tulossa.

SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja Risto Keto-oja toteaa, että jäsenistön kiinnostus seurakuntavaaleihin on heikentynyt jatkuvasti, vaikka seurakunnat ovat suuria rahan käyttäjiä.

Hänen mukaansa juuri rahan käyttö oli yksi syy, että jotkut eivät halunneet ehdolle.

– Sellaista tuli esille, että uuden seurakuntakeskuksen rakentamista paheksutaan.

SDP:llä on 15 ehdokasta.

Vihreät on tällä kertaa mukana kuuden nimen Luonnollisesti tasa-arvoinen -listalla. Salon seudun vihreiden puheenjohtaja Pasi Lehti kertoo yhdistyksen päättäneen, että vaaleihin lähdetään, jos kiinnostuneita ehdokkaita löytyy.

– Koska kaikki ehdokkaat eivät ole vihreiden jäseniä, puolueen nimi ei näy listassa, Lehti perustelee.

Keskiryhmän listalla on 25 ehdokasta.

– Ehdokkaita on todella haasteellista saada. Pettymys on, että meillä ei ole yhtään alle 30-vuotiasta ehdokasta. Menossa on sukupolvenvaihdos, ja nuorempia tarvittaisiin mukaan. Toivottavasti tilanne tästä kohentuu, sanoo keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Johanna Riski.

– Kirkkovaltuustossa päätetään laajemmin ihmisten elämään liittyvistä asioista kuin mitä yleisesti ymmärretäänkään.

Riski pohtii, olisiko parempi lähteä vaaleihin ilman puoluepoliittista taustaa. Vastaus on, että ei olisi.

– Ilman puoluetaustasta tulevaa organisointia olisimme pulassa.

Martinkoskelta on kolme ehdokasta keskiryhmän listalla.

Salon seurakuntavaaleissa on mukana viiden listan ehdokkaita. Puoluetaustaisten lisäksi on 13 ehdokkaan Avoin seurakunta -lista. Sen asiamies Marja-Liisa Nore kuvaa sitä puolueisiin sitoutumattomaksi seurakunta-aktiivien listaksi. Mukana ei ole ehdokkaita Koskelta tai Marttilasta.

Seurakuntavaalien ehdokaslistat jätettiin vaalilautakunnille torstaina.

Somerolla tilanne on toinen kuin Salossa. Siellä ehdokkaita on neljällä listalla yhteensä 42, kaksi enemmän kuin viime seurakuntavaaleissa.

Eniten ehdokkaita, 22, on keskustan ja kristillisdemokraattien listalla. Kokoomuksella on kymmenen ehdokasta, peruskristityillä kolme. Someron työväenyhdistyksen ehdokkaita on seitsemän hengen Yhteinen kirkko -listalla.

Seurakuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 20. marraskuuta.

Salon seurakunnan ehdokkaat

Avoin seurakunta:

Helenius Riitta, Hietanen Marika, Holopainen Teemu, Kankaanpää Karoliina, Keski-Mattinen Anne, Liimatainen Tuomas, Luoma Ari-Pekka, Lähdekorpi Matti, Mäenpää Pekka, Panttila Eija, Pölönen Hannu, Sillankorva Riitta, Syrjälä Satu.

Keskiryhmä:

Aalto Olli-Pekka, Butters Maija, Haarala Mika, Heikkinen Seppo, Helenius Kaarina, Kirjavainen Jonna, Laiho Jari J, Lehtovirta Tarja, Leppänen Eino, Mikkola Kalle, Mikola Marja-Liisa, Mäkitalo Martti, Mänkäri Marjaana, Määttänen Iiris, Nieminen Jukka, Orrenmaa Anniina, Pietilä Essi, Pohjola Jukka, Rantanen Reija, Riihikankare Ari-Heikki, Riski Johanna, Saari Ismo, Seitz Elina, Uusitalo Jaana, Vierjoki Antti.

Luonnollisesti tasa-arvoinen ehdokaslista:

Hannila Teemu, Koskinen Elina, Mänki Laura, Pihl Nina, Saarinen Kari, Salakari Jenni.

Sosialidemokraattinen ehdokaslista:

Aaltonen Marko, Haapanen Maarit, Iho Irma, Jalonen Anneli, Jokinen Kirsi-Maria, Keto-oja Risto, Lehtonen Harri, Leppänen Suvi, Nikkinen Kari, Ojanperä Asmo, Oksanen Markku, Parttimaa Satu, Tammi Timo, Vataja Miika, Vesa Simo.

Toivon ehdokaslista:

Björk Pasi, Harstinen Pirjo, Honkanen Anna-Maija, Hyttinen Marjatta, Järvinen Anne, Kirves-Järvinen Taina, Kortelainen Mika, Kunnia Marjo, Laine Elina, Laurila Juha, Lindstedt Timo, Marjalaakso Jouko, Mäkilä Jari, Mäkinen Marko, Niemi Reijo, Nieminen Matti, Niinistö Kari, Pouke Iiro, Rouhiainen Saila, Ruostesaari Marja-Leena, Rusi Jarmo, Saarinen Sanna, Soininen Leena, Syrjälä Josefiina, Topi Ulla, Vigg Päivi, Viitanen Merja, Viitaniemi Annikka.

Someron seurakunnan ehdokkaat

Keskusta ja Kristillisdemokraatit:

Ahlbom Kari, Haho Eevi, Heinonen Maija, Hyytiäinen Petteri, Iivonen Tarja, Järvinen Jarkko, Kankaanpää Sirkku, Kauppinen Tarja, Kesäniemi Hannu, Känkänen Petri, Kärki Hanna-Liisa, Manner Pentti, Mänki Aino-Maria, Noki Katja, Ojala-Sirro Irina, Pirttilä Tero, Roto Colette, Vartiainen Pasi, Veikkola Heikki, Vihersola Tapio, Virkki Maria, Virtanen Minna.

Kokoomus:

Kivisaari Ella, Laurén Leena, Manni-Pettersson Päivi, Mäkelä Olla-Riitta, Mäki-Teeri Markku, Ruokoselkä Elina, Suominen Ilkka, Tuuminen Outi, Vasama-Kakko Kaisa, Wiskari Juha.

Someron peruskristityt:

Kuu-Karkku Pirkko, Känkänen Harri, Nurmi Janne.

Yhteinen kirkko:

Eloranta Virpi, Hakamäki Raila, Lehtinen Riitta, Leppälä Pekka, Pyykkö Leena-Maija, Ruuhilehto Taina, Tyni Janna.