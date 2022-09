Sanna Marin Euroopan parlamentille: Ukraina voittaa tuellamme – Pakotteiden on näyttävä venäläisten arjessa, ja EU:n ja Venäjän viisumihelpotusten keskeyttäminen on perusteltua

Ukrainan tukemista on jatkettava kaikissa muodoissa, ja lisäksi on oltava valmis entistä kovempiin pakotteisiin Venäjää vastaan. Näin pääministeri Sanna Marin (sd.) luonnehtii Euroopan parlamentille näkemystään tulevasta Strasbourgissa tiistaina.

– Sellaista etupiirien maailmaa, jota Venäjä tavoittelee, ei voi hyväksyä. Venäjä haastaa meitä, kiristää meitä ja uhkailee meitä, mutta me emme taivu, hän sanoi täysistuntoviikon puheessaan.

Marinin viestinä on, että tuettuna Ukraina tulee voittamaan sodan. Hänen mukaansa pakotteiden tulee myös näkyä tavallisten venäläisten arjessa.

– Ei ole oikein, että samalla, kun Venäjä tappaa siviilejä, venäläiset turistit matkustavat vapaasti Euroopassa. Viisumien myöntämistä on rajoitettava voimakkaasti.

Marinin mukaan EU:n ja Venäjän viisuhelpotussopimuksen soveltamisen täydellinen keskeyttäminen on tässä tilanteessa perusteltu, mutta ei yksinään riittävä päätös.

Suomessa keskustelua on aiemmin herättänyt se, että esimerkiksi Baltian maissa on ollut vielä tiukempi suhtautuminen viisumeihin kuin Suomessa, jossa on myös tiukennettu turistiviisumien myöntämistä.

Hän myös totesi, että luottamus Venäjään ei tule palautumaan pitkään aikaan ja painotti EU:n yhtenäisyyden merkitystä.

Marinin puheessa otetaan kantaa myös Euroopan energiakriisiin, jota sota ja Venäjän muut toimet ovat kärjistäneet. Hänen mukaansa lyhyellä aikavälillä on välttämätöntä etsiä keinot turvata energian saanti ja laskea energian hintaa.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä oikea keino on hänen mukaansa investoida voimakkaasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiatuotantoon.

– On tärkeää, että komissio tuo esityksiä, joilla voidaan nopeasti puuttua sähkön hintaan, sähkömarkkinoiden häiriöihin sekä tähän liittyviin akuutteihin kysymyksiin kuten sähkön johdannaispörssin ongelmiin.

Marinin mukaan EU:n yhtenäisyys on tärkeää, mutta se ei tapahdu budjettia kasvattamalla tai yhteisistä säännöistä löysäämällä.

– Talouspoliittisen vastuun tulee jatkossakin kuulua jäsenvaltioille itselleen perussopimusten mukaisesti.

Marinin mukaan jo pandemian aikaan havahduttiin myös siihen, kuinka riippuvaisia Euroopassa ollaan ulkopuolisista tuotantoketjuista esimerkiksi lääkkeiden osalta. Venäjään puolestaan suhtauduttiin hänen mukaansa naiivisti.

– Meidän olisi tarkemmin pitänyt osata kuunnella ystäviämme Baltiasta ja Puolasta, jotka ovat eläneet neuvostovallan alla. Maksamme nyt kovaa hintaa riippuvuudestamme venäläisestä energiasta.

Marinin mukaan autoritaarisiin maihin ei voi nojata myöskään kriittisiin teknologioihin liittyvissä tuotantoketjuissa.

Valtioneuvosto Marinin puheen jo ennen sen loppumista kokonaisuudessaan verkkosivuillaan.

Marinilta kysyttiin täsmennystä hänen ajatuksiinsa pakotteista vielä varsinaisen puheen ja keskustelun jälkeen suomalaisen median haastattelussa.

– Me olemme olleet koko ajan valmiita tukemaan erittäin vahvoja pakotteita, mitä tulee myös energiaan. Energia on se rahan lähde Venäjälle vielä tänäkin päivänä ja tällä hetkelläkin, jolla se rahoittaa Ukrainassa, hän sanoi.

Marin totesi, että kysymys on monille Euroopan maille kuitenkin vakava ja hankala, koska ne ovat niin riippuvaisia venäläisestä tuontienergiasta.

Viisumikäytäntöjen tiukentamisesta Marin totesi, että täyttä juridista varmuutta mahdollisuuksista erinäisiin tiukennuksiin ei vielä ole. Hän toivoi yhteistä eurooppalaista ratkaisua siitä, että venäläiset eivät voisi matkustaa Euroopassa turisteina.

Marin piti tiistaina iltapäivällä parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan kanssa tiedotustilaisuuden myös kansainväliselle medialle.

Mikko Gustafsson