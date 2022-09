Sauli Niinistö CNN-haastattelussa: Putinin on hyvin vaikea hyväksyä tappiota Ukrainassa – ”Hän on pannut kaiken peliin”

Presidentti Sauli Niinistö arvioi, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin on hyvin vaikea hyväksyä minkäänlaista tappiota Ukrainassa.

– Pokeritermein hän on pannut kaiken peliin. Hän on taistelija. Minun on hyvin vaikea nähdä hänen hyväksyvän minkäänlaista tappiota. Tämä tekee tilanteesta hyvin kriittisen, Niinistö sanoi CNN:n toimittajalle Fareed Zakarialle sunnuntaina.

GPS-nimisessä ohjelmassaan Zakaria kysyi Niinistöltä tämän näkemyksiä Venäjän presidentistä. Niinistö arvioi, että Putin on vuoden 2014 jälkeen turhautunut Ukrainan tilanteeseen.

– Olen kokenut, että hänen turhautumisensa on kasvanut, ja hyvin selvästi hän (Putin) on päättänyt saada tämän asian jotenkin ratkaistua, Niinistö kertoi.

Niinistö ei tällä hetkellä pidä todennäköisenä sitä, että Venäjän sotatoimet laajenisivat Ukrainasta muualle lähitulevaisuudessa. Suomen lähialueellakin on Niinistön mukaan ”rauhallisempaa kuin vuosiin.”

– Uskon, että hänellä (Putinilla) on nyt tarpeeksi päänsärkyä Ukrainassa.

Toimittaja Zakaria kysyi haastattelussa presidentti Niinistön arviota siitä, vaikuttiko koronaviruksen aiheuttama eristys Putinin päätöksentekoon. Niinistö kertoi, että Putin oli koronaviruksen vuoksi varovainen, ja kertoessaan Niinistö viittasi edelliseen kertaan, kun hän tapasi Putinin viime vuoden lokakuussa.

– Vaikutti, että hän oli melko yksinäinen suurissa tyhjissä saleissa. Ei ollut kovinkaan paljonkaan ihmisiä.

Niinistö lisäsi, ettei hän tällä hetkellä tiedä, keitä Putin pitää lähellään.

Haastattelussa Niinistö antoi arvoa Saksan liittokansleri Olaf Scholzille ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronille siitä, että he pitävät keskusteluyhteyttä auki Kremliin.

– Olen rauhan mies. Uskon, että kaikki mahdolliset teot rauhan etsimiseksi ovat tärkeitä, hän sanoi.

Toimittajan kysyessä Niinistö kertoi olevansa myös valmis pyydettäessä keskustelemaan Putinin kanssa rauhan saavuttamiseksi, jos se sopisi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille ja jos rauhalle olisi mahdollisuuksia. Niinistö ei kuitenkaan tällä hetkellä nähnyt, että rauha olisi mahdollinen Ukrainan ja Venäjän välillä.

Presidentti Niinistö on päättyneellä viikolla osallistunut New Yorkissa YK:n yleiskokoukseen.

Markku Uhari