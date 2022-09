Sodantutkimuksen instituutti: Venäjä on myöntänyt ensimmäiset tappionsa Ukrainassa

Venäjä on myöntänyt tappiot Harkovan alueella, sodantutkimuksen instituutti ISW kertoo viimeisimmässä . Kyseessä on ensimmäinen tappio, jonka Venäjä on tunnustanut Ukrainassa aloittamansa hyökkäyssodan aikana.

Raportin mukaan Kreml yrittää ohjata syytä pois presidentti Vladimir Putinin niskoilta ja syyttää tappioista sen sijaan Venäjän sotilasjohtoa.

Kremlin arvioidaan hyödyntävän tappioita lisätäkseen Venäjällä isänmaallista retoriikkaa ja keskustelua armeijan nykyistä laajemmasta liikekannallepanosta. Raportin mukaan mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että Putin aikoisi määrätä yleistä liikekannallepanoa.

Ukraina on viime päivinä edennyt ja Venäjä vetäytynyt varsinkin Harkovan alueella Itä-Ukrainassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tiistai-iltana päivittäisessä , että vakauttamistoimet on saatu päätökseen noin 4 000 neliökilometrin laajuisella takaisinvallatulla alueella. Zelenskyin mukaan vakauttamistoimia jatketaan yhä suurin piirtein samankokoisella takaisinvallatulla alueella.

Tämä merkitsisi Ukrainan vallanneen takaisin yhteensä jo 8 000 neliökilometriä aluetta syyskuun aikana. Vielä maanantain myöhäisillan puheessaan Zelenskyi puhui runsaasta 6 000 neliökilometristä takaisinvalloitettua maata.

Anniina Korpela