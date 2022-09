Sote-valiokunnan Lohi: Ei ole tietoa, että virkavastuulla potilasturvallisuuslakia arvioineet eivät kokisi lakia yhä välttämättömäksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) sanoo, ettei hänellä ole minkäänlaista tietoa siitä, etteivätkö potilasturvallisuuslakia virkavastuulla arvioineet kokisi lakia edelleen välttämättömäksi. Hän kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Sote-valiokunta on hallituksen esityksestä mietinnön tekevä valiokunta.

Käräjäoikeuden eiliset päätökset hoitajajärjestöjen lakkojen kieltämisistä eivät ole Lohen mukaan toistaiseksi muuttaneet tilannetta, kun hän on käynyt asiasta keskusteluja. Hän tarkentaa, ettei ota kantaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisiin, kun ne eivät ole julkisia, mutta yleisellä tasolla.

Arvioihin lain tarpeellisuudesta vaikuttaa Lohen mukaan muun muassa se, että uusia lakkovaroituksia voi olla tulossa, vaikka uhatut tehohoidon lakot peruuntuisivat.

– Totta kai sekin, että olen saanut tiedon, että Helsingissäkin ikäihmisten hoivassa on vakava tilanne, jos siellä ei suojelutyötä saada. Siellä on erittäin vaativassa tehostetussa kotihoidossa 350 ikäihmistä. Jos heidän lääkejakelunsa keskeytyy, kyse on erittäin vakavasta hengenvaarasta, hän sanoi.

Helsingin käräjäoikeus kielsi eilen järjestöjä aloittamasta lakkoja teho-osastoilla sakon uhalla. Ensimmäinen teho-osastoja koskeva lakko olisi alkamassa ensi maanantaina Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Tehy ja Super kommentoivat, ettei päätös tarkoita lakkojen peruuttamista.

Hoitajajärjestöt ovat uhanneet aloittaa lakot myös kotihoidossa Oulussa ja Helsingissä.

Lohen mukaan tavoitteena on edelleen saada valiokunnan mietintö valmiiksi huomenna, jolloin hallituksen esitys potilasturvallisuuslaista voisi olla ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa huomenna.

Perustuslakivaliokunta on Lohen mukaan luvannut antaa oman lausuntonsa huomenna aamulla.

Saila Kiuttu