Sote-valiokunnan Lohi: Kaikki hallituspuolueet yhtä mieltä, että potilasturvallisuuslaki tarvitaan maanantaiksi – puolueet vääntävät vielä lain sisällöstä, Lohen mukaan joitakin täsmennyksiä voidaan tehdä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) sanoo, ettei hänellä ole minkäänlaista tietoa siitä, etteivätkö potilasturvallisuuslakia virkavastuulla arvioineet kokisi lakia edelleen välttämättömäksi. Hänen mukaansa tarkoituksena on, että eduskunta voisi päättää lain sisällöstä huomenna täysistunnossa. Hän kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa.

Sisällöstä on kuitenkin hallituspuolueiden kesken erimielisyyttä. Vasemmistoliitto on vaatinut esitykseen tiukennusta, ja vihreiden mukaan sisältöä pitää vielä arvioida.

Sote-valiokunta on hallituksen esityksestä mietinnön tekevä valiokunta. Lohen mukaan tavoitteena on saada valiokunnan mietintö valmiiksi huomenna, jolloin hallituksen esitys potilasturvallisuuslaista voisi olla ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa vielä samana päivänä.

Lohen mukaan kaikki hallituspuolueiden edustajat sote-valiokunnassa ovat yhtä mieltä siitä, että laki tarvitaan maanantaiksi.

– Ja se tarkoittaa, että mietinnön pitää valmistua huomenna.

Huomenna täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä päätettäisiin lakiehdotusten sisällöstä. Jos sisältö hyväksytään huomenna, laki voitaisiin hyväksyä maanantaina.

– Ei tämä niin laaja laki ole, että tätä ei ehdittäisi ihan asianmukaisesti käsitellä. Laki on muutaman sivun mittainen ja kohtuullisen selkeä, Lohi arvioi.

Käräjäoikeuden eiliset päätökset hoitajajärjestöjen lakkojen kieltämisistä eivät ole Lohen mukaan toistaiseksi muuttaneet tilannetta, kun hän on käynyt asiasta keskusteluja. Hän tarkentaa, ettei ota kantaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisiin, kun ne eivät ole julkisia, mutta puhuu yleisellä tasolla.

Lohen mukaan arvioihin lain tarpeellisuudesta vaikuttaa muun muassa se, että uusia lakkovaroituksia voi olla tulossa, vaikka uhatut tehohoidon lakot peruuntuisivat käräjäoikeuden päätöksillä.

– Totta kai sekin, että olen saanut tiedon, että Helsingissäkin ikäihmisten hoivassa on vakava tilanne, jos siellä ei suojelutyötä saada. Siellä on erittäin vaativassa tehostetussa kotihoidossa 350 ikäihmistä. Jos heidän lääkejakelunsa keskeytyy, kyse on erittäin vakavasta hengenvaarasta, hän sanoi.

Potilasturvallisuuslailla pyritään varmistamaan, että hoitajien lakkojenkin aikana välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito voitaisiin turvata.

Vasemmistoliitto on suhtautunut nihkeästi lainvalmisteluun, sillä lakko-oikeuden rajaaminen on puolueelle hyvin hankala asia. Puolueen eduskuntaryhmä kertoi jo ennen kuin hallitus antoi esityksensä, että se vastustaa esitystä nykymuodossaan. Ryhmä haluaa esityksestä vielä tarkemmin rajatun.

Eilen käräjäoikeuden päätösten jälkeen puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoi, että lain tarpeellisuus tulee arvioida uudelleen.

Myös vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo totesi, että käräjäoikeuden päätökset antavat lisää aikaa eduskunnalle asian käsittelyyn. Hänestä lain sisältöä pitää päätösten valossa arvioida eduskunnassa tarkkaan.

Vihreiden sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Noora Koponen sanoi suoraan, että hallituksen esitystä on arvioitava uudestaan.

Lohi kertoi, että hän käy neuvotteluja tänään ja huomenna valiokunnan jäsenten kanssa muutostoiveista.

– Varmasti joitakin täsmennyksiä voidaan tehdä, hän sanoi.

Helsingin käräjäoikeus kielsi eilen järjestöjä aloittamasta lakkoja teho-osastoilla sakon uhalla. Ensimmäinen teho-osastoja koskeva lakko olisi alkamassa ensi maanantaina Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Tehy ja Super kommentoivat, ettei päätös tarkoita lakkojen peruuttamista.

Hoitajajärjestöt ovat uhanneet aloittaa lakot myös kotihoidossa Oulussa ja Helsingissä.

Saila Kiuttu, Iiro-Matti Nieminen