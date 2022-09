Sotilasasiantuntija Pihlajamaa: Aloite on siirtynyt Ukrainalle – maan voitonmahdollisuudet ovat kasvaneet

Sotilasasiantuntija, everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa katsoo viime päivien tilanteen näyttäneen selkeästi, että Venäjän hyökkäyssodassa aloite on nyt pitkän asemasotavaiheen jälkeen siirtynyt Ukrainalle.

– Ukraina tällä hetkellä päättää, missä soditaan ja millä tavalla, hän sanoo.

Ukraina on muun muassa ilmoittanut, että sen joukot ovat syyskuun aikana vallanneet Venäjän miehitysjoukoilta takaisin jo yli 3 000 neliökilometriä maan koillisosassa ja ottaneet haltuunsa ainakin 30 asutuskeskusta Harkovan alueella. Pihlajamaan mukaan takaisin vallattu alue ei ole sinällään suuri, mutta se sisältää Venäjän joukkojen logistiikan kannalta strategisesti merkittäviä alueita.

– Venäjän asevoimien toiminta vaikeutuu merkittävästi laajemmallakin alueella, kuin mitä nyt on vallattu. Eli sinällään sen merkitys on tätä neliökilometrimäärää suurempi. Ja toki se on Ukrainan asevoimien moraalin kannalta vahvistava ja Venäjän asevoimien kannalta heikentävä.

Pihlajamaa on Suomen entinen puolustusasiamies Venäjällä ja Ukrainassa. Hän oli Ukrainassa Krimin niemimaan miehityksen aikaan vuonna 2014.

Sotilasasiantuntija Pihlajamaa sanoo, että Venäjän joukkojen todellisesta tilasta ei tällä hetkellä ole varmaa tietoa, ja erilaisten huhujen ja tietojen varmistaminen vie aikaa. Hän huomauttaa, että Venäjä ei ole edes varsinaisesti tunnustanut vetäytyvänsä, vaan on viestinyt vahvistavansa Donetskin aluetta. Venäjän tilanne ei kuitenkaan näytä hyvältä.

– Tämä näyttäytyy tällä hetkellä siltä, että Venäjä on yllätetty ja siellä suurin piirtein paetaan, ei edes vetäydytä. Vaan jätetään kalustoa, ja suuria määriä joukkoja jää sotavangiksi, Pihlajamaa sanoo.

Tilanteeseen liittyy kaiken kaikkiaan paljon epävarmuutta. Ei tiedetä sitä, paljonko joukkoja Ukraina voi laittaa operaatioon ja mitkä ovat Venäjän mahdollisuudet tehdä toimia sen pysäyttämiseksi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi eilen muun muassa ja mukaan, että neuvottelut Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi ovat tällä hetkellä ”mahdottomat”, sillä ne vaatisivat Venäjältä poliittista tahtoa. Pihlajamaa ei usko, että Ukrainallakaan olisi todellista halua nykyisessä tilanteessa neuvotella sodan lopettamisesta ainakaan ilman Venäjän täydellistä vetäytymistä.

– Kun saavutetaan menestystä, niin halutaan kyllä katsoa, että mihin se johtaa. Eli tapahtuuko esimerkiksi laajempimittainen Venäjän asevoimien romahtaminen ja pakeneminen siellä Harkovan ja Luhanskin alueella vai ei.

Pihlajamaa huomauttaa, että Ukrainan tilanne on kaikkiaan viime kuukausina vahvistunut. Venäjän hyökkäys on käytännössä pysähtynyt jo kuukausia sitten, ja samaan aikaan Ukraina on saanut lisää läntistä apua ja pystynyt kouluttamaan joukkoja liikekannallepanon omaisesti enemmän kuin Venäjä.

– Varsinkin tällaisen menestyksen myötä Ukrainan voitonmahdollisuudet ovat ihan selkeästi parantuneet. Kauan siinä menee, se ei ole kuukaudessa ohi, se on ihan varma juttu.

Hän huomauttaa, että Venäjällä on myös mahdollisuus tehdä nopeitakin ratkaisuja sodan lopettamiseksi ja selittää ne omalle kansalleen parhain päin.

– Venäjä pystyy tietyllä tavalla puhumaan mustan valkoiseksi ja valkoisen mustaksi omalle kansalleen. Kerrotaan, että saavutettiin tavoitteet, ja lähdetään pois. Tällainenkin on ihan mahdollista.

Terhi Riolo Uusivaara

LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

