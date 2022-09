Suden suusta pelastunut Susi-Iita saa uuden muistomerkin – susi tappoi Varsinais-Suomessa vuosina 1880–81 yhteensä 22 lasta

Miltä näytti maisema Vaskion Kierlan kylässä 22. lokakuuta vuonna 1880? Sinä päivänä, jolloin 8-vuotias Ida Elina Kustaantytär (1872–1960) joutui paikalla suden raatelemaksi ja vain nipin napin pelastui pedon suusta.

Sitä pohtivat taiteilija Hannu Nikander ja Waskio-Seuran puheenjohtaja Marjaana Mänkäri, jotka ovat uusimassa tapauksen muistomerkkiä. Onnettomuus sattui Mänkärin talon mailla.

– Tästä on mennyt kylätie, ja tästä on Ida kävellyt. Tätä meidän taloamme ei silloin vielä ollut, sillä se on rakennettu vuonna 1895. Mutta tässä oli vanha talo, joka oli silloin autio, mikä voisi selittää sitä, että susi on tässä pyörinyt, Marjaana Mänkäri miettii.

Nikander maalaa tapauksesta teoksen, jonka pohjalta tehdään paikalle uusi muistomerkkitaulu. Vanha muistomerkki on pystytetty Turilantien varteen vuonna 1997, ja sen naivistisen kuvan on maalannut Kati Ståhlberg. Muistomerkin puuhamiehinä olivat Veijo Paasivaara, Sakari Turila ja Samuli Turila.

Waskio-Seurassa on puhuttu muistomerkin uusimisesta jo vuosikausia. Hankkeen kustannusarvio on 3 500 euroa, ja puolet siitä saadaan Ykkösakselin kautta Leader-tukena.

– Muistomerkin uusimisella haluamme kunnioittaa Ida-tytön tarinaa ja tuoda esiin historiaa. Vanha taulu viedään kotiseutumuseoon, Mänkäri kertoo.

Susi-Iitana tunnetun Ida Laakson tarina on koskettava vielä yli 140 vuotta myöhemminkin.

Suden surmaamaksi joutui Varsinais-Suomessa vuosina 1880–81 yhteensä 22 lasta. Surmien takana on arveltu olleen yksi suurikokoinen naarassusi. Ida oli tiettävästi ainoa, joka pelastui suden suusta. Ensimmäinen surma tapahtui Kalannissa tammikuussa 1880.

– 8-vuotias Kalle oli lähtenyt tyhjentämään yöastiaa pellon reunaan, eikä enää palannut, Mänkäri kertoo.

Sittemmin lapsia jäi suden saaliiksi muun muassa Laitilassa, Nousiaisissa, Mynämäellä, Aurassa, Vehmaalla, Vahdolla ja lähimpänä Vaskiota Paimiossa.

– Ida olisi ollut järjestyksessä suden kymmenes uhri. Tammikuussa 1882 venäläinen susien ammattitappaja sai pedon hengiltä Nousiaisissa, Mänkäri kertaa lukemaansa.

– Susi oli vanha ja sillä oli niin huonot hampaat, ettei se saanut enää normaalia riistaa kiinni, Hannu Nikander mainitsee.

Susi kävi Idan kimppuun, kun hän oli kävelemässä kotiin kiertokoulusta muiden lasten kanssa. Idan kauhukokemus tulee lähelle, kun kuulee vuonna 1955 nauhoitetun tallenteen, missä hän itse kertoo tapahtumasta 83-vuotiaana. Idaa haastatteli nauhalle kotiseutuneuvos Arvo Saura.

Nauhoitteella Laakso kertoo, kuinka hän näki suden tulevan ja hyppäävän vasikkahaan aidan yli. Sitten susi hyökkäsi hänen kimppuunsa, laittoi käpälänsä olkapäille niskaan ja painoi maahan, Karhun talon seinän viereen.

– Karhun talo oli Mänkärin vieressä. Taloa ei enää ole, mutta sen omenapuut ovat jäljellä. Talon lähelle tehtiin myös sudenkuoppa eli susiansa, mutta vasta Idan tapauksen jälkeen. Niitä ruvettiin tekemään lounaisen Suomen alueelle heti vuoden 1880 alussa, kun ensimmäinen suden tekemä surma oli tapahtunut, Mänkäri kertoo.

Ida kuvailee nauhalla, miten susi retuutti häntä ja välillä kuunteli, hengittikö hän. Susi ehti jo raahata tyttöä vähän matkaa metsään päin, mutta sitten saapui pelastava enkeli. Se oli naapuritalon renki Janne Mäkilä , joka oli juuri lähdössä Karhun talosta ja näki tilanteen. Hän tuli huutaen ja huitoen paikalle ja säikytti pedon pois.

– Janne odotti talossa leivottavaa nisua, mutta hänellä oli levoton olo, eikä hän malttanut enää odottaa, vaan päätti lähteä kotiin. Se pelasti Idan, Mänkäri summaa.

Idan pelastus olivat Jannen lisäksi paksut vaatteet ja shaali, joka hänen ympärilleen oli kierretty. Eläin sai tytöstä huonosti otetta, ja hän putosi maahan moneen otteeseen. Ida sanoo nauhalla, ettei hän tuntenut edes kipua, vaikka susi oli purrut reiden poikki ja verta oli joka puolella.

Turman jälkeen tyttö oli kaksi kuukautta niin sairaana, että hänen uskottiin kuolevan. Hän kuitenkin toipui.

Ida sai tapauksesta elinikäiset vammat reiteensä ja poskeensa, mutta hän eli pitkän elämän. Hän teki elämäntyönsä palvelijana Vaskion taloissa ja kuoli Halikon vanhainkodissa 87-vuotiaana vuonna 1960. Naimisissa hän oli kahdesti.

Susi-Iitan muistomerkki on sillä paikalla, jossa onnettomuus perimätiedon mukaan tapahtui. Taulu löytyy osoitteesta Turilantie 170.

Hannu Nikander miettii nyt ankarasti, kuinka hän tulee kuvaamaan Susi-Iitan tapausta. Nykyisessä taulussa esitetään, miten Ida on suden hampaissa. Nikander ei halua maalaukseensa verta.

– Näkisin, että teoksessa lapsi on maassa ja susi katsoo renkiä oikein vihaisesti, hän suunnittelee.

Maalauksen lisäksi muistomerkkiin tulee Susi-Iitasta kertova lyhyt teksti sekä kännykällä luettava qr-koodi, joka vie Waskio-Seuran verkkosivuille, mistä saa lisätietoa Idan tarinasta.

– Kokoamme sivulle myös nykyistä susitietoutta, Mänkäri kertoo.

Tavoitteena on, että muistomerkki olisi valmis 22. lokakuuta eli tapauksen vuosipäivään mennessä. Waskio-Seura aikoo lisäksi raivata muistomerkin ympäristöä ja tehdä lähistölle pienen parkkipaikan. Seura käy syksyn aikana myös Halikon hautausmaalla kunnostamassa Susi-Iitan haudan.

Lähteinä käytetty lisäksi Salon Seudun Sanomien artikkeleita:

30.5.1997 Suden repimä Susi-Iita sai muistomerkin Vaskiolle

11.8.2001 Vaskiolaiset haluavat vaalia Susi-Iitan muistoa