Sunnuntai on vielä poutaa, ensi viikolla sää muuttuu syksyisen sateiseksi

Tänään sää on vielä pääasiassa poutainen koko maassa. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että paikoin voi esiintyä heikkoja sadekuuroja.

– Sateet ovat hyvin vähäisiä, eikä mitattavaa määrää juuri tule. Ehkä Etelä- ja Keski-Lapin paikkeilla ja Pohjois-Lapissa voi jokunen milli kertyä, ennustaa päivystävä meteorologi Henri Nyman.

Pilvisyys on runsasta lukuun ottamatta etelää, jossa luvassa on ainakin osittain aurinkoinen päivä ja yli 15 asteen lämpötiloja. Muualla maassa ollaan 10–15 asteessa, paitsi pohjoisimmassa Lapissa on hieman viileämpää.

Maanantaista on luvassa melko samankaltainen päivä, mutta tiistaina etelätuuli alkaa Nymanin mukaan voimistua ja pilvisyys lisääntyy. Tiistai-illasta alkaen yhtenäisiä sateita alkaa levitä Lapin ja Ahvenanmaan suunnalla.

– Pilvisyys näyttäisi olevan hyvinkin runsasta. Aika paikallisiksi jäävät (pilvipeitteen) mahdolliset rakoilut, ehkä itä- ja pohjoisosissa voi jotain rakoilua olla, Nyman sanoo.

Keskiviikkoaamuna vettä saadaan jo monin paikoin, kun lounaasta saapuva matalapaine saapuu Suomen ylle. Loppuviikon Nyman sanoo olevan tämän hetken ennusteen mukaan hyvin epävakainen, sillä matalapainealue pysyttelee Suomen päällä useita päiviä.

Anne Salomäki