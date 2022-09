Suomeen pyritty itärajalta poikkeuksellisen useasti väärennetyillä papereilla – ”Maksaneet tuhansia euroja”

Suomeen on viime viikkoina pyritty itärajan yli poikkeuksellisen usein väärennetyillä papereilla. Asiasta kertoo Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedotteessaan.

Rajavartioston mukaan suurin kokonaisuus liittyy vääriin Belgian oleskelulupakortteihin. Niitä paljastettiin syyskuun toisen ja kolmannen viikon aikana yhteensä 22 kappaletta Suomeen saapuneesta liikenteestä Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella.

Samassa yhteydessä monesta passista paljastettiin suuria määriä väärennettyjä Schengen-maiden rajatarkastusleimoja, tiedotteessa kerrotaan.

Rajavartioston mukaan väärennökset on hankittu laitonta maahantuloa varten ja niistä on maksettu useita tuhansia euroja kappaleelta.

Väärennökset esittäneet henkilöt ovat rajavartioston mukaan lähtöisin Kaukasian alueelta ja heidän määränpäänsä on ollut pääosin Keski-Euroopassa. He ovat rajavartioston esitutkinnassa myöntäneet syyllisyytensä väärennysrikoksiin, minkä lisäksi he ovat anoneet turvapaikkaa Suomesta.

Lisäksi viime lauantaina Vaalimaan rajanylityspaikalla jäi kiinni mies, jolla oli väärennetty Serbian passi, ajokortti ja henkilökortti. Miehen passissa oli myös viisi väärennettyä Schengen-rajatarkastusleimaa vastaleimoineen, rajavartioston tiedotteessa sanotaan.

Viime sunnuntaina puolestaan niin ikään Vaalimaan rajatarkastuksessa jäi kiinni henkilö, jolla oli väärä Italian oleskelulupa. Henkilö on rajavartioston mukaan hakenut turvapaikkaa Suomesta.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoo myös aloittaneensa esitutkintoja maahantulokiellon rikkomisista ja vaarallisten esineiden hallussapidosta.

Eetu Halonen