Superkesä nosti Susijengin maailmanlistan sijalle 25 – Leijonat on listaykkösenä

Likipitäen täydellisen kesän pelannut Suomen miesten maajoukkue Susijengi otti valtavan harppauksen kansainvälisen koripalloliiton FIBA:n tuoreessa maailmanrankingissa. Susijengi nousi sijalta 34 yhdeksän pykälää sijalle 25.

Susijengi varmisti elokuussa ensimmäisenä eurooppalaisena maana paikkansa ensi syksyn MM-turnaukseen. Syyskuun EM-turnauksessa Susijengi eteni puolivälieriin ja sijoittui lopulta seitsemänneksi.

Susijengin taakse jäivät muun muassa Kiina (27:s), Ukraina (28:s), Belgia (29:s), Latvia (30:s) ja EM-alkulohkossa Suomen voittanut Israel (33:s). Sen sijaan edellä ovat edelleen neljännesvälierissä Susijengille hävinnyt Kroatia (23.).

Rankingin ykkösenä jatkaa USA ennen Espanjaa ja Australiaa. Kolme sijaa noussut Argentiina on neljäs ennen Ranskaa, Serbiaa ja kaksi sijaa pudonnutta Sloveniaa.

Sijat 5.–13. ovat kokonaan eurooppalaisten, sillä Slovenian takana ovat järjestyksessä Liettua, Kreikka, Italia, Saksa, Tshekki ja Puola. Kaksi viimeksi mainittua Susijengi voitti EM-alkulohkossa.

Euroopan rankingissa Suomi on 14:s.

Susijengi ei silti ole globaalien pallolulajien maailmanrankingin parhaiten sijoittunut Suomen maajoukkue.

Ykkösenä jatkaa miesten lentopallomaajoukkue, joka on maailmanrankingin 24:s ja Euroopan rankingin 12:s. Kolmanneksi paras on naisten jalkapallomaajoukkue, joka on maailmanrankingin 29:s ja Euroopan rankingin 19:s.

Muista Suomen maajoukkueista miesten jalkapallo on sijalla 59 (Euroopan 30:s), naisten lentopallo sijalla 42 (23:s) ja naisten koripallo sijalla 63 (33:s)

Globaalisti pienemmistä palloilulajeista jääkiekossa Suomi on hallitsevana maailmanmestarina ja olympiavoittajana miesten rankingin ykkönen ja naisten rankingin kolmas. Salibandyssä Suomi on Ruotsin takana kakkonen niin naisissa kuin miehissä.

Suomen maajoukkueiden sijoituksia maailmanrankingeissa

Jääkiekko:

Miehet: 1.

Naiset: 3.

Salibandy:

Miehet: 2.

Naiset: 2.

Lentopallo:

Miehet: 24.

Naiset: 42.

Koripallo:

Miehet: 25.

Naiset: 63.

Jalkapallo:

Miehet: 59.

Naiset: 29.