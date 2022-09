Tapetuksi väitetyn irakilaismiehen tapauksen käsittely alkaa hovioikeudessa – miehen tytär ja tämän ex-mies hakevat lievennyksiä tuomioihinsa

Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään pääkäsittely kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen tapauksesta.

Käräjäoikeudessa irakilaismiehen tytär ja hänen silloinen aviomiehensä tuomittiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin kuoleman lavastamisesta. Oikeuden mukaan he hankkivat väärennettyjä Irakin viranomaisten asiakirjoja, joiden mukaan naisen isä olisi tapettu Irakissa joulukuussa 2017 sen jälkeen kun Suomi oli evännyt tältä turvapaikan.

Miehen lavastettu kuolema johti siihen, että Suomi sai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) ensi kertaa langettavan päätöksen marraskuussa 2019. EIT määräsi Suomen valtion maksamaan tyttärelle yhteensä 24 500 euroa korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja.

Sittemmin selvisi, että isä olikin elossa. EIT kumosi Suomelle antamansa päätöksen viime vuoden kesänä.

Hovioikeudessa kyse on ainoastaan rangaistusten mittaamisesta, muutoin tuomitut ovat tyytyneet käräjäoikeuden tuomioon ja syyksilukemiseen.

Käräjäoikeudessa miehen 26-vuotias tytär sai vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen ja 38-vuotias mies kuukauden verran enemmän. Hovioikeudessa molemmat vaativat rangaistustensa muuttamista ehdolliseksi vankeudeksi.

Molemmat sanovat valituksissaan, että väärennetyillä asiakirjoilla oli alun perin vain tarkoitus saada oleskelulupa naiselle ja pariskunnan pienille lapsille, ei hankkia taloudellista hyötyä. Isänsä tavoin nainen oli hakenut Suomesta turvapaikkaa, mutta hänenkin hakemuksensa oli hylätty. Mies oli asunut Suomessa pidempään ja hänellä oli jo oleskelulupa.

– (Miehen) alkuperäinen tarkoitus väärennettyjen asiakirjojen hankkimisessa on ainoastaan ollut saada oleskelulupa vaimolleen ja pienille lapsilleen Suomeen ja saada näin estettyä heidän käännyttämisensä Suomesta Irakiin. Teko ei ole ollut missään määrin hyväksyttävä, mutta sillä on ollut varsin inhimilliset ja ymmärrettävät tarkoitusperät, miehen hovivalituksessa kirjoitetaan.

Väärennettyjen asiakirjojen perusteella Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että naiselle ja lapsille tuli myöntää oleskeluluvat. Samaan aikaan naisen asianajaja teki isän tapauksesta valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT).

Naisen hovivalituksessa sanotaan, ex-mies oli asiassa huomattavasti naista aktiivisempi ja että naiselle EIT-valitusprosessi oli täysin vieras.

– Keskeisin argumentti tässä on se, että kanssavastaaja ja päämieheni isä ovat olleet suunnittelemassa tätä tapahtumaa ja kanssavastaaja on myös hoitanut suurimman osan käytännön asioista, muun muassa hankkimalla asiakirjat, toimittamalle ne eteenpäin ja ohjeistamalla päämiestäni, miten asiassa tulee toimia, valituksessa kirjoitetaan.

Valituksen mukaan tilanteeseen vaikutti myös se, että nainen oli parisuhteessa alisteisessa asemassa mieheensä.

– Kun päämieheni on ollut kirjaimellisesti nyrkin ja hellan välissä, ei päämiestäni voida pitää tasavertaisena toimijana.

Ex-mies tuomittiin viime vuoden heinäkuussa useista naiseen kohdistuneista pahoinpitelyistä vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Miehen hovivalituksen mukaan mies ei voinut tietää, että väärennettyjen asiakirjojen esittäminen naisen ja lasten oleskelulupa-asiassa voisi johtaa EIT-valitukseen ja korvausvaatimukseen Suomen valtiolle. Miehen mukaan hän ei myöskään ollut vaikuttamassa siihen, minkälaisen valituksen tai korvausvaatimuksen naisen asianajaja toimitti EIT:lle.

Syyttäjä katsoo, että käräjäoikeus arvioi asiaa oikein eikä kummankaan rangaistuksen muuttamiseen ole syytä.

– Kyse on ollut todistusarvoltaan erityisen merkityksellisistä todistuskappaleista (väärennetyt asiakirjat), joiden käyttäminen todisteena on johtanut kummassakin prosessissa siihen, että tuomioistuimen ratkaisu on perustunut vääriin tosiseikkoihin. Teot ovat siten olleet hyvin haitallisia, valtionsyyttäjä Sampsa Hakala kirjoittaa vastauksessaan hovioikeudelle.

Syyttäjän mukaan asiassa on osoitettu, että nainen oli ollut jossain määrin alisteisessa asemassa puolisoonsa. Silti huomionarvoista on, että nainen ei missään vaiheessa suhtautunut kielteisesti väärien todisteiden hankkimiseen tai käyttämiseen, tai esittänyt sen suhteen mitään vastalauseita, syyttäjä sanoo.

– (Nainen) on esittänyt oman roolinsa järkyttyneenä tyttärenä lakimiesten luona. Hän on myös antanut Ylen toimittajalle haastattelun ja näyttänyt väärennettyjä asiakirjoja toimittajalle. Teot ovat olleet mitä suurimmassa määrin (naisen) intressissä, sillä hän ei missään tapauksessa ollut halukas palaamaan Irakiin, syyttäjä kirjoittaa.

Syyttäjä katsoo, ettei tuomittujen syyllisyyttä vähennä sekään, että teon vaikuttimena oli oleskelulupien saaminen, koska nainen ei ollut Irakissa vainon kohteena eikä ollut siksi lähtenyt sieltä.

Miehen valituksen mukaan hänen rangaistustaan lieventävänä seikkana pitäisi ottaa huomioon myös se, että hän meni vapaaehtoisesti ilmoittamaan tapahtuneesta Helsingin poliisille kevättalvella 2020.

Syyttäjä ei perustelua niele.

– Esitutkinta on käynnistetty sen jälkeen, kun (mies) oli ilmoittanut poliisille (naisen) syyllistymisestä rikokseen. Ilmoituksen taustalla ei kuitenkaan ole ollut (miehen) pyrkimys edistää oman rikoksesta selvittämistä, vaan (miehen) ja (naisen) avioliiton päättyminen ja siihen liittyvä (miehen) ilmeinen katkeroituminen ja halu kostaa (naiselle), valtionsyyttäjä Hakala kirjoittaa.

Naisen ja miehen avioero tuli vireille loppuvuodesta 2019. Vuoden 2020 helmikuussa nainen muutti lasten kanssa pois perheen kodista. Paria viikkoa myöhemmin mies vei appensa kuolemaan liittyvät asiakirjat poliisiasemalle.

Hovioikeus on varannut asian käsittelyyn kaksi päivää ja yhden varapäivän. Tuomio asiassa annetaan myöhemmin.

Maria Rosvall