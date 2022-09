Tekopaikkoja auennee SalPalle, kun MuSan on hyökättävä – katso ottelu lauantaina tästä!

Salon Palloilijoiden todennäköinen nousu jalkapallon miesten Ykköseen ei voi varmistua vielä lauantaina Porissa pelattavassa ottelussa Musan Salamaa vastaan. Suuren panoksen pelistä on silti jälleen kyse.

Voitolla SalPan ero Honka/Akatemiaan olisi kahdeksan pistettä kolme kierrosta ennen loppua. Tappiolla taas ero jäisi viiteen pisteeseen, mikä jättäisi kamppailun lohkovoitosta eli noususta vielä avoimeksi.

Lisämausteen otteluun tuo se, että MuSan on Kakkosessa säilymiseksi pakko voittaa ja todennäköisesti vieläpä useamman maalin erolla. Porilaisjoukkue on kolme pistettä säilyjän paikassa olevaa EPS:ää jäljessä, ja espoolaisten maaliero on kuusi yksikköä parempi.

EPS kohtaa vieraissa Tampere Unitedin. EPS:n ja MuSan välissä on vielä VJS, joten MuSan säilymiseen vaaditaan kolme sille suotuisaa ottelutulosta.

Joka tapauksessa on selvää, ettei MuSa lähde lauantaina himmailemaan, vaan maalintekopaikkoja riittänee SalPalle.

SalPan viimeisin tappio tapahtui 9. heinäkuuta – MuSaa vastaan. Sen jälkeen voittoja on rivissä kymmenen, eli kahdestatoista lohkon vastustajasta ovat taipuneet MuSaa ja Ilves-Kissoja lukuun ottamatta kaikki.

Satakunnan Kansan tuottama, lauantaina kello 13.55 alkava ottelulähetys on katsottavissa Salon Seudun Sanomien digitilaajille. Selostaja on Joonas Hietala.

Jos ottelu ei näy alla, voit katsoa sen tästä linkistä.