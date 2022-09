Tuplariemukas junnusunnuntai – Vilpas pelaa alkavalla kaudella U19-ikäluokan SM-sarjaa sekä tytöissä että pojissa

Vilppaan U19-juniorit tekivät suuren urotyön viikonloppuna pelatuissa SM-karsintaturnauksissa. Sekä tytöt että pojat voittivat sunnuntaina ratkaisuottelunsa ja lunastivat paikkansa alkavan kauden SM-sarjaan.

U19-tytöt hävisivät lauantaina Salon Urheilutalolla turnauksen avausottelussa Kouvoille selvin luvuin, mutta sunnuntaina tahti muuttui.

Sunnuntain ensimmäisessä ottelussa Vilpas voitti Torpan Pojat tiukan taistelun jälkeen 70–65, oltuaan avauspuoliskolla pahimmillaan jo 13 pisteen tappioasemassa. SM-sarjapaikan ratkaisseessa ottelussa Vilpas voitti Jyväskylä Basketball Academyn 74–51.

– Meillä oli sunnuntaille vain yksi teema: pelataan yhdessä, tapahtui kentällä mitä tahansa ja oli lopputulos mikä tahansa.

– Ja herrajumala, mikä asenne mimmeillä oli! Jokainen tuki toisiaan ja teki sovittuja asioita. Sitä oli kiva katsoa ja siitä tuli hyvä mieli niin itselleni kuin etenkin pelaajille, Vilppaan päävalmentaja Jere Anttila hehkutti.

SM-sarjapaikan merkitys on Vilppaalle iso.

– Pitää muistaa, että Vilppaassa on reilusti enemmän poikapelaajia kuin tyttöpelaajia. Nyt tytöissäkin on selkeä lippulaiva, Anttila kertoi.

– Iso hatunnosto jokaiselle valmentajalle, joka on valmentanut näitä tyttöjä ennen minua.

SM-sarjassa ei ole suuria menestysodotuksia urheilullisesti.

– Vaikka tämä kuulostaa perusjargonilta, niin tavoitteenamme on pelata nousujohteinen kausi ja kehittyä koripalloilijoina, urheilijoina ja myös ihmisinä.

– Noin yksi tuhannesta tytöstä pääsee ammattilaiseksi, mutta se, mitä he voivat oppia, on vastoinkäymisten sietämistä ja siitä nousemista. Jos pelaajista kasvaa hyviä ihmisiä, jotka ymmärtävät työnteon merkityksen ja yksilön vaikutuksen koko joukkueeseen, se on isossa kuvassa tärkeintä.

Vilppaan miesten liigajoukkueen apuvalmentajana toimiva Anttila valmentaa alkavalla kaudella myös Vilppaan naisten II divisioonajoukkuetta.

– Kuten Vilppaan strategiassa sanotaan, vuonna 2025 paikka naisten I divisioonassa on realismia. Nämä SM-sarjapelit auttavat myös siinä tavoitteessa.

Vilppaan U19-pojat hankkivat paikan SM-sarjassa viikonloppuna Jyväskylässä pelatussa SM-karsintaturnauksessa.

Lauantaina kotijoukkue Hongikon Nuorisoseuran Urheilijoille jatkoajalla hävinnyt Vilpas voitti sunnuntain kummatkin ottelunsa: ensin Hyvinkään Pontevan 101–72 ja SM-sarjapaikan ratkaiseessa ottelussa HoNsUn pistein 74–70.

Vilppaan päävalmentaja Esa Mäkynen ei ole aina pitänyt SM-sarjapaikkaa ehdottoman tärkeänä, mutta tällä kertaa se on sitä.

– Koska meillä on todella isot ikäryhmät, yli 30 poikaa. Ilman SM-sarjapaikkaa Vilppaalla olisi ollut kaksi joukkuetta U19-poikien valtakunnallisessa I divisioonassa, Mäkynen perusteli.

Vilppaan rungon muodostaa 2004 syntyneet, jotka ovat kuuluneet ikäluokkansa Suomen eliittiin käytännössä aina.

– Mietin sitä viimeisen pelin jälkeen, että olihan tämä hurja suoritus ”nollanelosilta”. Olemme olleet aina Suomen 10 parhaan joukossa.

– Pitää muistaa, että U19-pelit ovat jo kovaa kilpaurheilua. Monilla muilla seuroilla on isommat resurssit, enemmän pelaajia ja ammattivalmentajia. Yleensä SM-sarjoissa keikkuvat aina ne samat suurseurat, mutta niin keikutaan mekin, Mäkynen naurahti.

Mäkynen myönsi, että HoNsU yllätti heidät perjantain jatkoaikavoitolla.

– Asiantuntijat olivat varmasti laskeneet, että me ja Turun NMKY mennään tästä lohkosta helposti jatkoon. TuNMKY menikin, mutta HoNsU oli todella hyvä porukka.

Lauantain avausottelussa HyPoa vastaan Vilpas pelasi viikonlopun parhaan ottelunsa. Vilppaan liigarinkiin kuuluva kapteeni Onni Mäkynen heitti peräti 33 pistettä.

HoNsU-revanssissa Onni Mäkynen ja Tuukka Juntunen johdattivat esimerkillään Vilppaan neljän pisteen voittoon. Onnistujia oli silti laajalla rintamalla.

– Tuukka, Wiljami Vihiniemi ja Kalle Määttänen olivat kaikki puolikuntoisia. Onneksi he lähtivät mukaan, sillä jokainen oli erittäin tärkeä palanen.

– Myös Aaro Luojus pelasi todella hienon turnauksen. Hän yllätti positiivisesti, kuten muutkin vaihtopenkiltä tulleet pelaajamme, Esa Mäkynen kehui.

Vilpas ei pelaa alkavalla SM-sarjakaudella täysin samalla kokoonpanolla kuin SM-karsinnassa.

Onni Mäkynen pelaa suurimman osan kaudesta Vilppaan liigajoukkueen ja PeU-Basketin Divari B -joukkueen kanssa. PeU-Basketin rinkiin kuuluvat myös Vihiniemi ja Juntunen sekä takamiehet Emil Huttunen ja Alex Romu.

Esa Mäkynen kuitenkin muistuttaa, että Vilppaalla on mahdollisuus kierrättää pelaajia U19-poikien joukkueiden välillä.

– Tilannehan on loistava. Ikäluokkien 2004–2006 pojilla on nyt mahdollisuus pelata omaan tasoonsa nähden sopivia otteluita sekä käydä kokeilemassa, miten taso riittää kovemmassa sarjassa.

U19 SM-karsinnat

Tytöt, Salo: Vilpas–Kouvot 48–81, Vilpas–ToPo 70–65, Vilpas–JBA 74–51.

Vilpas ja Kouvot selvisivät turnauksesta SM-sarjaan.

Vilppaan joukkueessa pelasivat: Milla Niemelä, Miisa Aaltonen, Katariina Hilska, Iida Kirjavainen, kapteeni Silja Arlin, Anna-Stiina Virtanen, Emma Heikura, Veera Ronkainen, Sanni Tikkanen ja Lilja Kelosaari.

Valmentajat: Jere Anttila ja Arttu Peltola.

Pojat, Jyväskylä: Vilpas–HoNsU 97–103 ja., Vilpas–HyPo 101–72, Vilpas–HoNsU 74–70.

Vilpas ja TuNMKY selvisivät turnauksesta SM-sarjaan.

Vilppaan joukkueessa pelasivat: Vili Vesterinen, Wiljami Vihiniemi, Emil Huttunen, Elmeri Lindström, Kalle Määttänen, Alex Romu, Aaro Luojus, Tuukka Juntunen, Masi Nousiainen, Aleksi Toivonen ja kapteeni Onni Mäkynen.

Valmentajat: Esa Mäkynen ja Mika Vesterinen.