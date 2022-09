Tuppurainen: Fortumin toimiva johto on yhtiön hallituksen asia

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) korostaa, että Fortumin toimintakyvyn turvaaminen kaikissa olosuhteissa on tässä vaiheessa tärkeää.

Tuppuraisen mukaan yhtiön toimiva johto on Fortumin hallituksen asia. Hän sanoi, että yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää myös toimitusjohtajan irtisanomisesta. Valtio-omistaja taas käyttää valtaa hallituksen valitsevassa yhtiökokouksessa.

Tuppurainen kertoi, että Uniperin osakkeiden hankinnassa oli aikoinaan päätöksentekijänä Fortumin hallitus. Tuppuraisen mukaan ratkaisu on osoittautunut vakavaksi virheeksi ja Fortumin hallitus päätti Uniper-omistuksesta luopumisesta sunnuntaina.

Uniper- ratkaisu mahdollistaa Tuppuraisen mukaan Fortumille Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttamien tappioriskien rajauksen.

Hänen mukaansa valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt asiaa viime viikon keskiviikkona ja sunnuntaina. Ministerivaliokunta on puoltanut sitä, että Suomen valtio Fortumin enemmistöomistajana osaltaan tyytyy esitettyyn ratkaisuun.

– Fortumin hallitus on tehnyt väistämättömän päätöksen poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. Fortumin on suojattava rahoitusasemaansa tavalla, jolla yhtiön kyky suoriutua perusliiketoiminnastaan säilyy, Tuppurainen sanoi tiedotteessa.

– Syntyneen tilanteen taustalla on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Putin käyttää energiaa aseena, minkä viimeisin käänne on Nord Stream 1 -kaasuputken sulkeminen.

Tuppurainen muistuttaa, että Fortumin omistukseen liittyy strateginen intressi. Hänen mukaan valtion omistajuudella yhtiössä pyritään siihen, että sähköntuotanto Suomessa on riittävää kaikissa oloissa.

Työeläkeyhtiö toimitusjohtaja Risto Murto sanoo, että energiayhtiö saavuttama sopimus -omistuksen myynnistä Saksan valtiolle oli tässä tilanteessa paras saatavilla ollut ratkaisu.

Varma on 1,26 prosentin osuudella Fortumin toiseksi suurin omistaja Suomen valtion jälkeen. Fortum kertoi keskiviikkoaamuna myyvänsä koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle. Osana sopimusta Fortumin Uniperille myöntämä neljän miljardin euron laina maksetaan takaisin, ja myös Fortumin neljän miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu.

– Jos tätä yksittäistä sopimusta ajattelee, niin jo kurssireaktioistakin näkee, että se oli parempi kuin kauhukuvat, Murto sanoo STT:lle viitaten siihen, että Fortumin osake lähti uutisen myötä reippaaseen nousuun pörssissä.

– Se että sekä takaus että laina täysimääräisesti vapautuvat, oli tässä tapauksessa varmaan parasta mitä pystyttiin odottamaan.

Kauhukuvana olisi ollut, että Fortumin Uniperille myöntämä kahdeksan miljardin euron rahoitus olisi kansallistamisen yhteydessä jäänyt saamatta takaisin. Uniper-omistus on nykyiselläänkin ollut Fortumille raskaasti tappiollinen, sillä Fortum on maksanut osakkeista vuosien varrella yli seitsemän miljardia euroa, ja saa nyt osakkeista Saksan valtiolta noin 500 miljoonaa euroa. Takkiin tulee siis noin kuuden miljardin euron verran.

– Taloudellinen lasku tästä itse Uniper-hankinnasta on syvä. Mutta teoreettisesti pahimmassa tapauksessa tappiot olisivat voineet myös tuplaantua, Murto huomauttaa.

Fortumin pääseminen irti Uniperista selkeyttää Murron mukaan yhtiön strategista tilannetta.

– Mutta se ei ole täysin selkeytynyt. Kysymys on, millä ehdoilla ja milloin Venäjästä (Fortumin Venäjän-liiketoiminnasta) päästään irti. Ja toisin kuin Saksan-neuvottelut, tästähän tiedämme hyvin vähän, Murto sanoo.

– Jos ja kun Venäjältä päästään, meillä on sitten Fortum, jonka peruskannattavuus on itse asiassa nykyisillä energian hinnoilla erittäin hyvä. Se allaoleva liiketoiminta on täysin tervettä, ja yhtiö voi lähteä katsomaan tulevaisuuteen. Osakkeenomistajien näkökulmasta se on mieluisa ratkaisu.

Murron mukaan keskiviikkona julkistetussa sopimuksessa positiivista on myös se, että Fortum saa lainarahojen palautumisen myötä likviditeettiä neljä miljoonaa euroa.

– Se on hyvä asia, kun ottaa huomioon kuinka kallista hätärahoitus Suomen valtiolta on.

Alkuperäinen