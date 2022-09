Twitterin osakkeenomistajat hyväksyivät Elon Muskin 44 miljardin ostotarjouksen

Viestipalveluyhtiö osakkeenomistajat ovat hyväksyneet -miljardööri Elon Muskin ostotarjouksen yhtiöstä. Musk on tarjonnut ostavansa yhtiön koko osakekannan 44 miljardilla dollarilla.

Twitter kertoi tiistaina osakkeenomistajien alustavista äänestystuloksista, jotka tulivat vain minuutteja kestäneessä yhtiökokouksessa. Suurin osa äänistä oli annettu verkossa.

Musk on ostotarjouksensa jälkeen ilmoittanut, että hän haluaa perääntyä yrityskaupasta vedoten vääristeltyihin tietoihin. Musk ja Twitter sopivat kaupanteosta huhtikuussa, ja heinäkuussa Musk ilmoitti aikovansa perääntyä.

Twitter on haastanut Muskin oikeuteen saadakseen sopimuksen päätökseen. Oikeudenkäynti on määrä järjestää lokakuussa.

Musk on perustellut kaupan perumista sillä, että Twitter on vääristellyt botti- ja roskapostitilien määrää. Viime viikolla Musk lisäsi uudeksi syyksi myös sen, että Twitter on maksanut entiselle turvallisuusjohtajalleen Peiter Zatkolle miljoonien dollarien irtisanomiskorvauksen kesäkuussa kertomatta asiasta Muskille. Asianajajien mukaan asiaan olisi pitänyt saada Muskin suostumus.

Twitter on kiistänyt Muskin väitteet ja vaatimukset.

Elokuussa yhdysvaltalaismediassa julkaistiin lausunto, jonka Zatko oli antanut viranomaisille. Zatkon mukaan Twitter on muun muassa salannut räikeitä puutteita turvallisuudessaan sekä aliarvioinut roskapostitilien määrää. Twitter on kiistänyt syytökset.

Zatko kertoi väitteistään myös tiistaina Yhdysvaltain kongressin kuulemisessa. Hän sanoi yrittäneensä tuloksetta varoittaa Twitterin johtoa haavoittuvuuksista hakkeroinnin tai tietovarkauksien suhteen.

– Olen täällä tänään, koska Twitterin johto johtaa harhaan yleisöä, lainsäätäjiä, sääntelijöitä ja jopa omaa johtokuntaansa, Zatko sanoi kongressille.

Twitter on toistuvasti kiistänyt Zatkon väitteet.