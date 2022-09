Työnantajien KT haluaisi pysyväksi lainsäädännön, jolla työtaisteluja voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa – eduskunta saa pikavauhdilla valmistellun potilasturvallisuuslain ruodittavakseen

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää hallituksen antamaa esitystä potilasturvallisuuslaista välttämättömänä, jotta kansalaisten henkeä ja terveyttä voidaan suojella.

Hallitus antoi tiistaina illalla esityksen, jonka tarkoituksena on lailla varmistaa, että hoitajien uhkaamien lakkojenkin aikana välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito voitaisiin turvata.

Työnantajajärjestö kiittelee laajaa keinovalikoimaa, jolla viranomainen voisi puuttua vaaraa aiheuttavaan työtaisteluun.

– Erityisesti mahdollisuus siirtää tai keskeyttää työtaistelu on tarpeellinen. On tärkeää, että lakiesityksessä on huomioitu myös joukkoirtisanoutumisen mahdollisuus, sanoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas tiedotteessa.

KT katsoo, että pitkällä aikavälillä Suomessa tulisi olla pysyvä lainsäädäntö, jolla työtaisteluja voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa.

Hoitajaliitot tiedottivat keskiviikkoaamuna pitävänsä hallituksen esitystä potilasturvallisuuslaista edelleen tarpeettomana.

Liittojen mukaan lakiesitykseen sunnuntain kuulemisen jälkeen tehdyt muutokset ovat hyvin pieniä.

– Sunnuntaina käsittelyssä olleeseen esitykseen verrattuna sosiaalihuolto on nyt korvattu pelkällä kotihoidolla, mutta lakiesitys koskee edelleen hyvin laajasti, kuten aiemminkin, terveydenhuoltoa, tiedotteessa sanotaan.

Hoitajien mukaan laki tulisi antamaan työnantajalle yksinvallan määritellä suojelutyön määrän ja lakkorajat. Tämä veisi kokonaan työtaisteluoikeuden sote-alalla, liitot sanovat.

Liitot pitävät lakia tarpeettomana, koska niiden mukaan Suomen nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa sen, että riippumaton tuomioistuin voi kieltää tai keskeyttää lakon, jos se uhkaa kansalaisten henkeä ja terveyttä.

– Näitä keinoja on käytetty miesvaltaisilla aloilla samantyyppisissä tilanteissa. Lakiesitys puuttuu rajusti hoitajien perusoikeuksiin ja asettaa naisvaltaisen alan työtaisteluissa täysin eri asemaan miesvaltaisten alojen kanssa, tiedotteessa sanotaan.

Järjestöt pitäytyvät aiemmassa arviossaan siitä, että laki vain pahentaisi hoitoalan työntekijäpulaa.

Hoitajajärjestöt järjestävät perjantaina eduskuntatalolla potilasturvallisuuslakia vastustavan mielenosoituksen.

Hallituksen esitys potilasturvallisuuslaista on eduskunnan lähetekeskustelussa iltapäivällä. Eduskuntakäsittelystä on tulossa epätavanomainen, sillä hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on etukäteen julistanut, ettei esitys kelpaa sille sellaisenaan.

Esitys on tarkoitus saada silti pikavauhdilla läpi. Syynä hallituksen esitykseen on se, että hoitajajärjestöt Super ja Tehy ovat antaneet yhteensä viisi lakkovaroitusta eri teho-osastoille ja vanhusten kotihoitoon.

Toisin kuin kevään hoitajalakoissa, näihin lakkoihin ei ole luvattu suojelutyötä eli työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Hallitus esittää, että aluehallintovirasto voisi siirtää työtaistelun alkua tai keskeyttää sen määräajaksi sakon uhalla, jos se arvioisi potilaiden hengen tai terveyden vaarantuvan vakavasti työtaistelun vuoksi.

Jos työntekijäjärjestöön kohdistuvat velvoitteet eivät olisi riittäviä, työnantaja voisi käyttää yksittäisiin työntekijöihin kohdistuvia keinoja. Työnantaja voisi määrätä sote-ammattilaisen suorittamaan tavanomaisten työtehtävien lisäksi muita ammattitaitoaan vastaavia tehtäviä.

Kovimmillaan aluehallintovirasto voisi työnantajan hakemuksesta määrätä uhkasakon nojalla asiakas- tai potilasturvatyöhön myös sellaisen sote-ammattilaisen, joka on työtaistelutoimena irtisanoutunut. Määrätyllä on oikeus saada työstä säännölliseltä työajalta vähintään 1,3-kertainen korvaus.

Hallituksen ehdottamaa lakia sovellettaisiin kunnan ja kuntayhtymän ylläpitämissä sote-yksiköissä vain, jos muut keinot eivät olisi riittäviä. Laki olisi voimassa ensi tammikuun loppuun.

Työnantajajärjestö KT pidentäisi lain voimassaoloaikaa huhtikuun loppuun. Lisäksi järjestö kantaa huolta lain käytännön toteutettavuudesta.

– On tärkeää, että aveilla on riittävät resurssit tehdä nopeita päätöksiä ja antaa niitä tiedoksi kiivaasti etenevissä työtaistelutilanteissa, sanoo järjestön työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen.

Esityksen mukaan päätökset lakkojen valvonnasta ja rajoittamisesta tekee paikallinen aluehallintovirasto eli avi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haluaa esityksestä tarkemmin rajatun, sillä lakko-oikeuteen puuttuminen on puolueelle kova pala.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei tiistaina ennakoinut, onko vasemmistoliitolla mahdollisuutta jäädä hallitukseen, jos eduskuntaryhmä äänestäisi esitystä vastaan.

Ilman vasemmistoliittoa hallitukselle jäisi eduskunnassa niukin mahdollinen enemmistö, sillä muilla hallituspuolueilla on yhteensä 101 paikkaa. Lukuun sisältyy eduskunnan puhemies, joka ei osallistu äänestyksiin.