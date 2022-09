Uefan tuorein Venäjä-ratkaisu sai kiitosta Huuhkajilta – Venäjää ei sujauteta EM-karsintalohkojen arvontakoriin

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen pelaajat ottivat keskiviikkona varovasti kantaa Euroopan jalkapalloliitto Uefan päätökseen jättää Venäjä seuraavien miesten EM-kilpailujen ulkopuolelle.

Uefa kertoi tiistaina, ettei Venäjä ole mukana Frankfurtissa 9. lokakuuta järjestettävässä karsintalohkojen arvonnassa. EM-lopputurnaus pelataan Saksassa vuonna 2024.

Keskikenttäpelaaja Kaan Kairinen kuuli tuoreimmasta käänteestä STT:ltä.

Onko ratkaisu oikea?

– Minulla ei ole vaikutusvaltaa, mutta ottaen huomioon kaikki mitä on tapahtunut, kuulostaa oikealta ratkaisulta, Kairinen sanoi.

Uefa ja Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa sulkivat Venäjän maajoukkueet ja seurajoukkueet toiminnastaan jo talvella sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan.

Puolustaja Jere Uronenkaan ei ole seurannut tuoreinta uutisointia, mutta ihmettelee hulluksi kääntynyttä Euroopan tilannetta.

– Olen pieni suomalainen ja kaukana kaikista, jotka päättävät asioista. Miksi pitää taistella ja sotia? Asiat Euroopassa ovat olleet hyvin, Uronen sanoi.

Keskikenttäpelaaja Rasmus Schüller teki kantansa selväksi.

– Se on hyvä päätös. Niin kauan kuin Venäjän valtio on hyökkäyssodassa naapuriaan kohtaan, ei heillä ole asiaa kansainvälisiin urheilukilpailuihin.

Schüller pelaa ruotsalaisessa Djurgårdenissa. Hänen venäläinen joukkuetoverinsa Aleksandr Vasjutin on torjunut urallaan myös FC Lahdessa.

Schüller on jutellut Vasjutinin kanssa sodasta ja sen vaikutuksista.

– Alussa juttelimme asiasta paljon. Viime aikoina emme ole jutelleet.

Suomalainen on harmissaan, millaiseen välikäteen Vasjutin on joutunut sodan myötä.

– Tämä vaikeuttaa hänen elämäänsä. Hän on hyvä ystäväni, ja olemme kansakuntina naapureita. Tilanne on näin älytön. Sitä on vaikea käsittää.

Schüller on seurannut keskustelua siitä, pitäisikö venäläiset joukkueurheilijat sulkea pois ulkomaisista seuroista.

– Se olisi väärin häntä kohtaan. Mutta on myös vaikeaa, mihin vedetään linja asioille.

Huuhkajat kohtaa perjantaina Kansojen liigan kotiottelussa Romanian ja maanantaina vieraissa Montenegron. Pelaajat odottavat etenkin Olympiastadionilla pelattavaa kotiottelua.

– Meillä on hyvä mahdollisuus tehdä jotain, mitä Romaniaa vastaan Suomi ei ole ennen tehnyt, Uronen viittasi puuttuvaan voittoon.

– Paljon ihmisiä on tulossa kannustamaan. Tulee hieno ilta, Kairinen sanoi.

Myös Schüller nosti esiin Huuhkajien voitottomuuden Romaniaa vastaan.

– Nyt olisi korkea aika voittaa. Treenit ovat näyttäneet, että olemme hyvässä vireessä. Perjantain ottelusta tulee hieno tapahtuma.

Petteri Ikonen