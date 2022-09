Ukraina yllätti Venäjän

Ukraina on iskenyt lujaa maahan hyökännyttä Venäjää vastaan. Erityisesti Harkovan alueella Ukraina on onnistunut vapauttamaan laajoja alueita Venäjän hallinnasta. Tätä pidetään Ukrainan suurimpana sotilaallisena voittona sitten maaliskuisten Kiovan taisteluiden.

Ukrainan joukot onnistuivat yllättämään Venäjän, ja venäläisjoukot pakenivat lähes paniikinomaisesti. Hätäisestä paosta kertovat muun muassa asemiin jääneet aseet, ammukset ja jopa panssariajoneuvot.

Venäjä odotti Ukrainan vastahyökkäyksen suuntautuvan etelään Hersonin alueelle, mutta Ukrainan hyvin suunniteltu isku kohdistuikin pohjoiseen Harkovan alueelle. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Ukraina on onnistunut kääntämään sodan puolelleen.

ISW:n arvion mukaan Ukraina on vallannut viimeisten päivien aikana merkittävät alueet takaisin Venäjältä. Nopea etenemistahti kertoo siitä, ettei alueella jouduttu edes käymään isoja taisteluita. Ukrainan apuna olivat länsimailta saadut pitkänkantaman asejärjestelmät. Lisäksi sotilaallinen disinformaatio hyökkäyksen kohteesta meni läpi venäläisjoukoilta.

Ukrainan vahva eteneminen ja sotilaalliset voitot välittävät nolon kuvan Venäjän armeijan osaamisesta ja sen johtamisesta. Erityisen tärkeänä pidetään Izjumin kaupungin vapauttamista, koska se on strategisesti tärkeä. Venäjän tavoitteet koko Donetskin alueen valtaamisesta eivät ISW:n mukaan tule enää toteutumaan.

Surkea sotamenestys nostaa nyt kritiikkiä Venäjällä, ja myös sotaa kannattavat nationalistit arvostelevat Venäjän tappioita.