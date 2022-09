Vahva dollari tuo lisäkuluja – Korisliigan amerikkalaispelaajien sopimukset tehdään edelleen dollareissa

Tunnetun talousviisauden mukaan aina kun maailmassa kuohuu Yhdysvaltain dollari vahvistuu – nyt kuohuntaa on riittänyt kylliksi. Vielä vuosi sitten yhdellä eurolla sai 1,17 dollaria, tällä viikolla enää 0,96 dollaria.

Euron arvo dollaria vastaan on laskenut tänä kesänä alimmalle tasolle sitten vuoden 2002, jolloin euro otettiin käyttöön käteisvaluuttana. Korkeimmillaan arvo oli kesällä 2008, jolloin yhdellä eurolla sai 1,60 dollaria.

Mutta miten ihmeessä tämä liittyy miesten Korisliigaan?

Siten, että amerikkalaispelaajien sopimukset tehdään – usein käytännön syistä – dollareissa. Eli liigajoukkueiden amerikkalaispelaajiin käyttämä raha on selvästi suurempi kuin vuosi sitten.

– Periaatteessa näin. Tosin sillä oletuksella, että maksamme saman verran amerikkalaisille kuin viime kaudella, Vilppaan manageri Antero Jokinen tarkentaa.

Vilpas ei siis maksa ja siihen on yksi syy: seurahistorian kalleimman ulkomaalaispelaajan Jeremiah Woodin lähtö. Tällä kaudella Vilppaan nuoresta jenkkinelikosta Isaiah Crawley–KeyShawn Feazell–Bo Hodges–Jalon Pipkins vain Crawleylla on aiempaa pelikokemusta Euroopasta.

Vilppaan palkkabudjetti (sis. valmentajat) laskee Woodin lähdettyä noin 25 000 eurolla reiluun 440 000 euroon. Amerikkalaisnelikon osuus koko potista on Jokisen mukaan noin 30 prosenttia, kun se viime vuonna oli kolmannes.

Vilpas budjetoi tulevan kauden amerikkalaissopimukset pariteetin eli dollarin ja euron tasakurssin mukaan.

Jokinen ei silti usko, että valuuttakurssimuutokset olisivat vaikuttaneet Korisliigan ulkomaalaispelaajien palkkatasoon ja siten myöskään pelaajien urheilulliseen tasoon.

– Suurempi ongelma on se, että Korisliigan palkkataso on ollut sama 15 vuotta. Muissa maissa palkkakehitys on noussut muun yhteiskunnan mukana.

Tällä kaudella ylivoimaisesti suurin palkkabudjetti on Karhubasketilla, peräti 695 000 euroa. Seagullsilla (454 800) ja Vilppaalla (443 300) on seuraavaksi suurimmat.

Pienimmällä rahalla kauteen lähtee edelleen Korihait (202 500), jonka palkkabudjetti on vain 29 prosenttia Karhun palkkabudjetista.

Korisliigan sisällä taloudelliset erot ovat siis valtavia.

Uusi myyntipäällikkö täytti valotoplat ja skriinit

Vilppaan kesällä tehdyssä organisaatiouudistuksessa seuraan palkattiin muutaman vuoden tauon jälkeen myyntipäällikkö.

Tehtävää hoitava Niko Kallioniemi kertoi toukokuussa tavoitteekseen, että ”Vilpas näkyisi vielä isommin Salon katukuvassa ja Vilppaasta puhuttaisiin taas koko kaupungin joukkueena”.

No, miten tavoite edistyy?

– Olemme käyttäneet kaikki skriinit ja valotolpat ja ainakin pyrkineet näkymään viime kausia enemmän katukuvassa.

– Uskon myös, että Vilpas on ollut kaupunkilaisten huulilla. Ainakin hyvin sujuneen Hanhivaara-turnauksen perusteella (500 katsojaa kumpanakin pelipäivänä).

Vilpas on ainoa liigaseura, jonka ilmoitettu kulubudjetti laskee viime kaudesta.

Onko myyntityö ollut haasteellista?

– Olemme hieman aikataulusta jäljessä. Vallitseva (maailman)tilanne on näkynyt, mutta siitä huolimatta yhteistyökumppanit ovat innolla mukana.

Sen sijaan kausikortteja on mennyt kaupaksi entiseen tapaan. Vilpas on myynyt vähän yli 500 kausikorttia. Yleisötilastoja vuosikausia hallinneella Vilppaalla on alkavalla kaudella iso haaste pitää ykköspaikkansa, sillä Joensuussa ja Kauhajoella siirrytään areena-aikaan.

Vilppaan ottelutapahtumaan ei ole Kallioniemen mukaan tulossa ”radikaaleja” muutoksia.

– Tärkeintä on, että kaikki olisi sujuvampaa, eikä tauoilla syntyisi ruuhkia ja pitkiä jonoja.