Vakaasti kohti 120-vuotisjuhlavuotta – pandemian hellittäminen kiritti Suur-Seudun Osuuskaupan tulosta, samalla inflaatio ja energian hinta aiheuttavat kustannuspaineita

Suur-Seudun Osuuskaupan tulos vuoden 2022 ensimmäisinä kahdeksana kuukautena oli yhdeksän miljoonaa euroa, eli samoilla lukemilla kuin vuotta aiemmin. Toimitusjohtaja Tapio Finérin mukaan liikevaihdossa näkyi etenkin virkistynyt matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä liikennekauppa.

– Myös päivittäistavarakaupassa erittäin hyvä kesä näkyy. Autokaupassa huomio kiinnittyy koko alan muutokseen: täyssähköautojen osuus uusissa tilauksissa on jopa 60 prosenttia, mutta toimitusaikoja hidastaa globaali komponenttipula. Ihmiset ovat löytäneet taas ravintolat ja kesätapahtumat, ja mökkeilijöissä näkyy kasvanut etätyö: mökeillä viivytään pidempään, mikä tuo SSO:n alueelle osaltaan lisää asiakkaita, Finér sanoo.

Pandemian väistyminen näkyy Finérin mukaan etenkin lisääntyneenä ryhmä-, työ- ja tapahtumamatkailun piristymisenä.

Kaikki ei kuitenkaan ole pelkkää positiivista. Finér toteaa, että kauppaan vaikuttavat yllättävätkin muutokset, joista yksi on Euroopassa käytävä sota, toinen ilmastonmuutos ja luontokato, ja kolmas tänä vuonna muun muassa sodasta aiheutunut, ennätyksellisenä laukannut inflaatio.

– Pandemia ja sota etenkin ovat seikkoja, joihin on ollut mahdotonta varautua. Meillä esimerkiksi omicronmuunnos näkyi sairauspoissaolojen lisääntymisenä, sota taas vaikuttaa tavaran saatavuuteen. Meillä ei juuri ole ollut puutteita tavaran saatavuudessa. Inflaatio on lähes historiallisella tasolla, mikä näkyy hinnoissa ja kustannuksissa, Finér toteaa.

Finérin mukaan alkuvuonna inflaatio oli kolmisen prosenttia, kesällä jo 6–7 ja nyt kymmenisen prosenttia.

– Nyt emme odota enää hintojen nousua. Meidän tehtävämme on kuitenkin pitää hintojen nousu kohtuullisena, se on meidän DNA:ssamme. Ja samalla haluamme huolehtia siitä, että suomalaisen ruokaketju selviää.

Vastikään tehty asiakaskysely kertoo, että SSO:n asiakkaista 91 prosenttia on huomannut hintojen nousseen, ja yli puolet toteaa joutuvansa jo ajattelemaan ostoksilla ollessaan ruuan hintaa. Finér sanoo, että vaikka kesän hinnoista päätetään yleensä jo alkuvuonna, tänä vuonna SSO:ssa hankintahintoja avattiin vielä kesällä, jotta teollisuus ja alkutuotanto voisivat reagoida muutoksiin.

Finér korostaa myös ostoskorin maltillista voittomarginaalia: 30 euron ostoskorista jää SSO:lle voittoa keskimäärin 2,5 prosenttia, eli noin 0,75 euroa.

– 2,5 prosenttia on lopulta melko kohtuullista. Yhteenvetona vuoden ensimmäisistä kahdeksasta kuukaudesta voi sanoa, että toimintaympäristössä on ollut paljon haasteita. Henkilökunta on joustanut ja SSO:n koneisto on pidetty käynnissä. Nyt alamme suunnitella ensi vuotta, mikä on samalla SSO:n juhlavuosi: toimintamme alkoi Hajalasta ensi vuonna 120 vuotta sitten.

Finér ja asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen lupaavat juhlavuodeksi juhlatarjouksia, ja kaikenlaisia tapahtumia.

– Meille on tärkeää, että kotiseutumme kasvaa ja voi hyvin.

Toimitusjohtaja Tapio Finérin mukaan maailman oikukkaat tuulet ja yllättävät muutokset ovat tuoneet mukanaan myös SSO:n strategian uudistustyön.

– Strategiassa vuodelta 2018 todetaan, että ytimessä ovat rohkeus, vastuullisuus ja avoimuus. Viime talvena pohdimme, että meidän täytyy edelleen haastaa omaa ajattelua. Kun ajattelee, mitä kaikkea on tapahtunut viimeisten neljän vuoden aikana – muun muassa autojen sähköistyminen, ruokalähettipalvelut, nettikauppa, automaattikassat ja niin edelleen – niin miksi isoja muutoksia ei tapahtuisi myös seuraavina neljänä vuotena.

Tänä vuonna SSO:ssa on toteutettu laaja strategian virityskierros, johon on otettu mukaan asiakkaita, henkilökuntaa, hallintoa ja johtoryhmää Finérin mukaan hyvin kattavasti.

– Nyt syksyllä laitamme päivitetyn strategian pakettiin. Oleellista on, mitä teemme ja miten toimimme. Luvassa on kokeiluja. Ne, jotka toimivat, jäävät käyttöön, toimimattomat lopetetaan.

Tämän vuoden uutuuksia ovat muun muassa Halikon Prisman oma kukkakauppa ja Salejen uudistamiskierros. ABC Piihovin sisäilmettä on muutettu, ja asiakaspalaute on ollut positiivista. Liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola kertoo, että Piihovi saa itsenäisyyspäivän tienoilla kuusi suurteholatauspistoketta.

Anu Karppinen muistuttaa, että tänä vuonna SSO työllisti ennätysmäärän kesätyöntekijöitä, yli 400. Lisäksi SSO:n kampanjoi muun muassa nuorten mielenterveyden ja kasvissyönnin edistämiseksi ja tukee nuorten urheiluharrastamista eri tavoin.

– Olemme myös mukana asiakkaiden kanssa Ukrainan avustamisessa: pullonpalautuskeräys avattiin SPR:n avulla huhtikuussa. Se on tuottanut jo yli 30 000 euroa, Karppinen sanoo.

Tavoitteena nollapäästöt vuoteen 2025 mennessä

SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola kertoo, että SSO on viimeisten viiden vuoden kuluessa investoinut yli 15 miljoonaa energiatehokkuuteen. Tavoitteena on, että SSO:n toiminta on hiilinegatiivista vuoteen 2025 mennessä, ja että vuoteen 2030 mennessä päästöjä vähennetään 90 prosenttia.

Jo nyt sata prosenttia SSO:n käyttämästä sähköstä on tuotettu uusiutuvalla energialla.

– Meillä on jo nyt 4 577 aurinkopaneelia. Halikon Prisman katolla on 1 401 aurinkopaneelia, se on suurin voimaloistamme, Tolppola sanoo.

SSO:n aurinkovoimaloiden määrä nousee 13:sta 15:een ensi vuoden loppuun mennessä. Aurinkopaneelit tuottavat nyt 1 276 megawattituntia vuodessa. Koko S-ryhmä on aurinkosähkön suurin tuottaja ja kuluttaja Suomessa.

Sähkömarkkinoiden turbulenssiin ollaan varautumassa muillakin toimenpiteillä. Tolppolan mukaan esimerkiksi vaihtamalla Prisman valot ledeiksi ollaan saatu 40–70 prosentin säästö valaistuksessa.

– Kylmäjärjestelmien uusimisella hiilidioksidilaitoksiksi saavutetaan 50 prosentin sähkön säästö. SSO:n kylmälaitteet ovat keskuskoneellisia, jolloin pystytään hyödyntämään lauhdelämmön talteenotto sekä optimoimaan laitteet oikealla teholla, Tolppola kertoo.

Sähkön riittävyydestä ensi talven yli on ollut spekulaatioita. Myös tätä ollaan SSO:lla pohdittu.

– Olemme tehneet toimenpiteitä sen varalle, että kantaverkko ylikuormittuu ja energiankulutusta pitää vähentää. Tällöin olemme koko S-ketjun tasolla valmistautuneet laskemaan lämpöjä kiinteistöissä ja pienentämään hallitusti ilmanvaihtoa, Tolppola kertoo.

Suur-Seudun Osuuskauppa:

Liikevaihdon kehitys toimialoittain 1–8/2022:

Tulos: 9 miljoonaa euroa (tulos 2021: 9 miljoonaa euroa)

Market- ja tavaratalokauppa: 196 milj. euroa (+2% ed.vuoteen verrattuna)

Liikennekauppa: 63 milj. euroa (+36% ed.v.v)

Matkailu- ja ravitsemuskauppa: 9 milj. euroa (+52% ed.v.v)

Autokauppa: 73 milj. euroa (+14 % ed.v.v.)

Yhteensä: 344 milj. euroa (+10% ed.v.v.)