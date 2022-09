Vallatonta leikkiä vai vallankäyttöä? – Riikka Niittosen ja Tiina Höllin näyttelyssä etsitään turvaa naamioiden takaa ja nähdään kuvataiteilijan päiväkirja

Salon Taiteilijaseuran Galleriassa avautuu tiistaina kahden kuvataiteilijan, Riikka Niittosen ja Tiina Höllin, yhteisnäyttely. Salon Taiteilijaseuraan ja Taidemaalariliittoon kuuluvat taiteilijat ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2012, jolloin he tutustuivat Salon Taiteilijaseuran kautta.

Viimeksi Niittonen ja Hölli yhdistivät voimansa pitämällä Salon Taiteilijaseuran vanhan Taidelainaamon avajaisnäyttelyn vuonna 2017. Nyt oli jälleen sopiva hetki yhteistyölle, kun vapaa näyttelyajankohta uudesta Taiteilijaseuran Galleriasta löytyi.

– Tämä tila on suuri ja aikaa oli rajallisesti, joten yhteisnäyttely oli hyvä ratkaisu. On myös hedelmällistä toteuttaa näyttely yhdessä, sillä silloin syntyy dialogia. Meille on luontevaa tehdä yhteistyötä, Niittonen toteaa.

Näyttelyn nimi on Camouflage, joka viittaa naamioitumiseen ja piiloutumiseen. Niittonen kuvailee, että yhdenmukaisuuden eetos läpäisee vallankäytönomaisesti yhteiskunnan. Samalla yksilön kasvu omaksi todeksi itsekseen on vaikeaa. Näyttelyssä camouflage-termi viittaa tähän yhdenmukaisuuden luomaan turvallisuuden illuusioon.

Salolainen kuvataiteilija ja kuvataideopettaja Riikka Niittonen (s. 1984) on tuonut näyttelyyn viimeisimmän teossarjansa nimeltä Paikka, jossa ruusut kasvavat. Kuluneen kesän aikana syntynyt teossarja käsittelee ihmisyyden teemoja, aikuisuuden ja lapsuuden rajoja ja vallan eri muotoja. Niitä käsitellään pelaamisen ja leikin kautta. Teoksia katsoessa voi miettiä, kuka käyttää valtaa ja miten.

– Kaikki lähti strategisen shakkipelin ja lautapelien maailmasta. Leikkiminen ja pelaaminenkin ovat vallankäyttöä, Niittonen selittää.

– Maalauksissa leikitään ja henkilöhahmot ovat verhoutuneet naamioiden tai lasten suosimien naamiaispukujen taakse. Mukana on myös populaarikulttuurin kuvastoa, kuten Batman ja Spiderman, hän jatkaa.

Kokonaisuus käsittää yhdeksän tummanpuhuvaa öljyvärimaalausta. Niittonen tekee pääasiassa öljymaalauksia, mutta maalaa myös akvarelleja. Teoksissaan hän tutkii ihmisenä olemista ja maailmassa olemista. Hän myöntää, että viimeisen teossarjan syntyyn ovat vaikuttaneet maailman viimeaikaiset tapahtumat.

Näyttelyn maalauksia täydentää installaatio, joka on Niittosen ja Höllin yhteinen luomus. Installaation keskiössä on antiikkituoli, jota ympäröivät hopeiset ilmapallot. Kurittomia ilmapalloja löytyy myös maalauksista.

– Installaatio jatkaa teoksia, Niittonen kuvailee.

Kuvataiteilija Tiina Hölliltä (s. 1960) on näyttelyssä esillä neliosainen teos, joka on taiteilijakirja. Taiteilijakirja on aivan oma taidemuotonsa, vapaalla tekniikalla tehty taideteos, jonka lopputuotos usein muistuttaa kirjaa. Hölli on maalannut paljon väritutkielmasarjoja, mutta vuodesta 2010 lähtien hän on erikoistunut taiteilijakirjoihin.

Camouflage -näyttelyssä olevan taiteilijakirjan näyttävin osa on 9,5 metriä pitkä ja 1,8 metriä korkea, kokoontaitettava paperiteos. Vesileimatulle vihertävälle paperille Hölli on toteuttanut oman päiväkirjansa toukokuulta lokakuulle.

– Tämä on minun taiteilijakirjatyylini. Ja teokseen saa koskea. Teokseen kiinnitettyjä kellertäviä arkkeja saa nostella käyttämällä apuna ikkunalaudalla olevaa antennia, Hölli rohkaisee.

– En usko, että kukaan ryhtyy oikeasti lukemaan teoksen tekstiä. Tärkein on tekemisen prosessi. Taiteilijakirjan tekeminen on keskittymistä, läsnäoloa ja prosessointia. Se on emotionaalinen ja psykologinen prosessi, jonka avulla pystyy esimerkiksi käsittelemään kokemiaan ikäviä asioita. Olen pyrkinyt kerran vuodessa tekemään taiteilijakirjan, hän kertoo.

Valtavan paperiteoksen lisäksi taiteilijakirjaan kuuluvat pieni värisävyjä vertaileva paperiteospari sekä kirjanen, johon yleisö voi kommentoida teosta. Teoksen neljäs osa on blogi, jonne Hölli tekee postauksen jokaisena näyttelypäivänä. Blogissa hän tulee käsittelemään muun muassa näyttelypäivien astrologisia transiitteja.

– Sitoudun blogin kautta olemaan läsnä näyttelyn ajan, vaikken olekaan fyysisesti läsnä, hän toteaa.

Camouflage-otsikon alle Höllin taiteilijakirja asettuu myös, sillä taiteilijakirjan tekoprosessi on piilotettu itse teokseen.

Riikka Niittosen ja Tiina Höllin Camouflage-näyttely Salon Taiteilijaseuran Galleriassa (Tehdaskatu 18) 15. lokakuuta saakka, avoinna ma–to klo 12–17, pe klo 12–15 ja la klo 10–14.