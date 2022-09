Valtioneuvoston linna ja Säätytalo avautuvat yleisölle päivän ajaksi

Valtioneuvoston linna täyttää tänään 200 vuotta. Päivän kunniaksi yleisöllä on mahdollisuus tutustua Valtioneuvoston linnan ja Säätytalon historiallisiin tiloihin. Ovet avautuvat yleisölle kello 9.00.

Valtioneuvoston linna valmistui autonomisen Suomen suurruhtinaskunnan hallintoa varten. Sen päärakennus otettiin käyttöön 27. syyskuuta 1822. Valtioneuvoston linnan tilat on suunnitellut Carl Ludwig Engel. Rakennuksessa aloitetaan laaja peruskorjaus lähivuosien aikana.

Säätytalo on rakennettu vuosina 1888–1890, ja se edustaa tyyliltään uusrenessanssia. Säätytalon on suunnitellut arkkitehti Karl Gustaf Nyström. Säätytalo on tullut yleisölle tutuksi viime vuosina hallituksen neuvottelujen pitopaikkana.