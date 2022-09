Venäjällä kouluampumisessa kuollut ainakin 13 ihmistä– kuolonuhrien joukossa seitsemän lasta

Venäjällä kouluampumisessa Izhevskin kaupungissa kuolleiden määrä on noussut 13:een. Kuolleiden joukossa on seitsemän lasta, kertoo Venäjän tutkintakomitea lausunnossaan.

Haavoittuneita on tutkintakomitean mukaan 21, joista 14 on lapsia. Koulussa on lähes tuhat oppilasta ja 80 opettajaa, kertoo .

Tutkijoiden mukaan ampujaksi epäilty teki itsemurhan.

Tutkijat sanoivat lausunnossaan, että hyökkääjällä oli musta pusero, jossa oli natsisymboleja sekä kommandopipo. Hänellä ei ollut henkilöllisyystodistusta.

– Hänen henkilöllisyyttään selvitetään parhaillaan, tutkijat sanoivat.

Izhevskin kaupunki on Udmurtian tasavallan pääkaupunki, joka sijaitsee noin tuhat kilometriä itään Moskovasta.