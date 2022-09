Venäjältä tuotuja rescue-koiria kuoli kuumuuteen kuorma-autossa – miehelle vuoden ehdollinen vankeustuomio

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maanantaina ehdolliseen vankeusrangaistukseen miehen, joka kuljetti rescue-koiria Suomeen erittäin huonoissa oloissa.

Valkovenäläinen mies saapui heinäkuun alussa Tallinnasta autolautalla Helsingin satamaan pienellä kuorma-autolla, jonka kyydissä oli 32 koiraa kuljetushäkeissä. Suomessa huomattiin, että koirista seitsemän oli kuollut matkalla. Myöhemmin vielä kolme koiraa jouduttiin lopettamaan Viikin yliopistollisessa eläinsairaalassa heikon hoitoennusteen vuoksi.

Koirat olivat kuolleet autossa kuumuudesta aiheutuneisiin oireisiin. Todistajana kuultu eläinlääkäri kertoi, että lämpöhalvaus oli edetessään aiheuttanut koirille huomattavaa kärsimystä ja erittäin tuskallisen kuoleman.

– Korkea lämpötila aiheutti jo alkuvaiheessa voimakasta stressiä ja ahdistusta, jos koira ei päässyt viileämpään tilaan tai viilentämään itseään. Kuolemaa edelsi ruumiinlämmön nousu, nestehukka, shokkioireet, oksennus, ripulointi, monielinvaurio, tajunnan tason alenema, kouristukset ja kooma, tuomiossa kirjoitettiin.

Tuomittu 24-vuotias mies on ammatiltaan autonkuljettaja, ja hänellä on Liettuassa myönnetty lupa eläinkuljetuksiin. Hän oli töissä kuljetusyhtiöllä, joka oli värvätty kuljettamaan koirat moskovalaisesta löytöeläinkodista Baltian kautta Suomeen. Perillä koirat oli määrä luovuttaa ensin kahteen löytöeläinkotiin, sitten uusille omistajille.

Matka Helsinkiin kesti noin 45 tuntia.

Käräjäoikeuden mukaan kuorma-autossa oli liikaa koiria tilaan nähden, ilmastointilaite ei toiminut kunnolla tai ei ollut päällä ja runsas virtsan sekä ulosteen määrä hajuineen heikensi ilmanlaatua entisestään. Kuljetusolot eivät olleen kunnossa muutoinkaan: esimerkiksi koirien häkkejä ei ollut kiinnitetty, vaan ainoastaan kiilattu pahvein, ja tila oli hyvin epäsiisti.

Käräjäoikeuden mukaan mies tiesi jo Latviassa, että ilmanvaihto ei toiminut kunnolla. Työnantajalleen tuolloin laittamassaan viestissä mies oli kuvaillut oloja kuljetustilassa ”aivan kamaliksi”. Siitä huolimatta mies oli jatkanut kuljetusta ja ajanut autolauttaan Tallinnassa, oikeus huomioi.

Käräjäoikeus katsoi, että miehen toiminta oli ollut törkeän huolimatonta.

– Yksin se seikka, että hän on toiminut työnantajansa ohjeiden mukaisesti ei muuta johtopäätöstä, varsinkin kun hän on tiennyt kuljetettavan lastin laadusta, hänellä on ollut erityinen eläinkuljetuslupa, ja hän on tullut tietoiseksi koirien oloista ja laitteiston toiminnasta jo matkan aikana.

Syyttäjä oli vaatinut miehelle ehdollisen vankeuden lisäksi oheissakkoa. Käräjäoikeus katsoi ehdollisen riittäväksi rangaistukseksi, koska mies suoritti annettua työtehtävää eikä kyseessä ollut hänen oma, suunnitelmallinen liiketoimintansa.

Mies tuomittiin vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Lisäksi hänelle määrättiin viiden vuoden eläintenpitokielto.

Jutussa on myös toinen haara, jossa on selvitetty kuljetusfirman mahdollista rikosvastuuta. Se on vielä syyttäjällä syyteharkinnassa.

Maria Rosvall