Venäjän mielenosoitusten merkitys jää nähtäväksi – Tutkijan mukaan kaikki on mahdollista, jos hallinnon ote alkaa lipsua

Venäjällä osittaista liikekannallepanoa seuranneet mielenosoitukset olivat ja eivät olleet yllätys, sanoo vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista. Rangaistusten ja lakien kovennuttua protestit sotaa vastaan olivat jo pitkäksi aikaa hiipuneet olemattomiin, joten sikäli protestit ovat huomionarvoisia.

Toisaalta Lassilan mukaan oli hyvin tiedossa, että kansalaiset voivat lähteä liikkeelle, jos Venäjän hallinto päätöksillään horjuttaa heidän turvallisuudentunnettaan. Hänen mukaansa liikekannallepano oli tässä suhteessa päätöksien radikaaleimmasta päästä.

– Tämä perusristiriita on tullut jo aiemmin kaikessa esille: kansalaiset antavat passiivisen hyväksynnän hallinnon toimille, kunhan heidän ei tarvitse itse niihin millään tavalla osallistua. Kun tämä sopimus rikotaan, tilanne muuttuu, Lassila taustoittaa.

Hänen mukaansa on vielä liian aikaista arvioida, kuinka laajoiksi protestit leviävät. Potentiaalia merkittäviinkin vaikutuksiin on, jos hallinnon kädet on sidottu liian moneen paikkaan ja kansalaisista alkaa vaikuttaa siltä, etteivät viranomaiset kykene pidättämään jatkuvasti kaikkia ja ote alkaa lipsua.

– Se voi kyllä avata portit, siellä on pinnan alla niin paljon patoutunutta vihaa ja tyytymättömyyttä, Lassila sanoo.

– Mutta ei kansa edelleenkään Kremliin marssi, se on selvää, hän lisää.

Liikekannallepanon poliittinen hinta on kova, mutta Lassilan mukaan kyseessä oli ilmeisesti puhtaasti sotilaallisin perustein ja pakon edessä tehty päätös: sotilaita yksinkertaisesti tarvittaisiin lisää miehitettyjen alueiden pitämiseen hallussa. Tässä tilanteessa oli mahdollista, että jotkut presidentti Vladimir Putinin ”patrioottiset hännystelijät” saivat tämän taivuteltua riskaabelin ilmoituksen antamiseen.

– Tällaisilla henkilöillä ei välttämättä ole mitään käsitystä siitä, millaisessa jamassa Venäjän liikekannallepanokapasiteetti todellisuudessa on, Lassila lisää.

Venäjältä on kantautunut alustavia tietoja liikekannallepanon hyvin epämääräisestä toimeenpanosta. Palvelukseenastumismääräyksiä on saatettu jakaa pidätetyille, kun taas joillain Venäjän alueilla kiintiöitä on ryhdytty täyttämään aivan kuin kyseessä olisi normaali yleinen liikekannallepano.

– Kun katsoo Kremlin sivuja, ei siellä paljoa puhuta mistään ”osittaisesta” liikekannallepanosta, Lassila kertoo.

Sekin on epäselvää, onko uusilla sotilailla tarkoitus paikata jo syntyneitä aukkoja vai aiotaanko heistä muodostaa kokonaan uusia taisteluosastoja.

– Enkä tiedä, onko sillä lopulta paljoa väliä. Usein Venäjällä tärkeintä on vain se, että asioiden pitää näyttää hyvältä ylöspäin, Lassila sanoo.

Ilmoitus liikekannallepanosta kytkeytyy Ukrainan Venäjän miehittämillä alueilla pidettäviin niin sanottuihin kansanäänestyksiin liittymisestä Venäjään. Lassilan mukaan tällaisia äänestyksiä kaavailtiin pidettäväksi aluksi jo aiemmin tässä kuussa, sitten vasta marraskuussa ja lopulta niistä päätettiin luopua toistaiseksi – ja nyt yhtäkkiä ne päätettiinkin pitää ensi viikonloppuna.

– Minusta tämä paljastaa, että kyseessä on aika lailla takataskusta vetäisty kiristysmetodi, Lassila kuvailee.

Hänen mukaansa Kreml pelaa ”todella kovin panoksin”, mutta mikään ei viittaa siihen, että se saisi luoduksi sotaan sellaisen dramaattisen käänteen, jollaista Putin puheessaan maalaili. Sodan eskaloimista on näillä eväillä hankala perustella niin venäläisille kuin Venäjän harvalukuisille ystävämaillekin.

– Tämä on aika epätoivoinen yritys ottaa aloite omiin käsiin, Lassila tiivistää.

Hänen mukaansa kyseessä saattaakin olla hyvin merkittävä virheliike Putinilta, koska mikään ei viittaa siihen, että Ukrainan tai sitä tukevan lännen linja muuttuisi ”ydinasebluffauksen” seurauksena yhtään mihinkään.

Venäjällä tulee todennäköisesti olemaan suuria logistisia ja hallinnollisia haasteita 300 000 reserviläisen ottamisessa palvelukseen, Britannian puolustusministeriö arvioi viimeisimmässä .

Ministeriön mukaan ilmoittaessaan eilen osittaisesta liikekannallepanosta presidentti Vladimir Putin käytännössä myönsi, ettei Venäjä ole enää onnistunut saamaan enempää vapaaehtoisia joukkoja taistelemaan Ukrainaan.

Ministeriö huomauttaa, että Putinin täytyy hyväksyä huomattavia poliittisia riskejä hintana liikekannallepanosta.

Venäjällä noin 1 300 ihmistä on otettu kiinni osittaista liikekannallepanoa vastustavissa mielenosoituksissa, selviää kansalaisjärjestö seurannasta. Suomen aikaa alkuyöstä seurannassa puhuttiin 1 400 kiinniotetusta, mutta lukua on sittemmin tuotu alaspäin.

Kansalaisjärjestön mukaan mielenilmauksia on ollut ainakin 38 kaupungissa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä ovat laajimmat mielenosoitukset, joita maassa on nähty sen jälkeen, kun venäläiset osoittivat mieltään Venäjän aloitettua hyökkäyksensä Ukrainassa. Venäjän hyökkäys alkoi helmikuussa.

AFP:n toimittajat ovat kertoneet todistaneensa muun muassa, kuinka mellakkavarusteisiin sonnustautuneet poliisit olivat ottaneet kiinni ainakin 50 ihmistä Moskovan keskustassa sijaitsevalla kauppakadulla.

Pietarissa AFP:n toimittajat puolestaan näkivät poliisin piirittävän pientä mielenosoittajien ryhmää ja ottavan heitä kiinni yksi kerrallaan. Kiinniotetut lastattiin tämän jälkeen linja-autoon.

Mielenosoittajien kerrotaan huutaneen yhteen ääneen ”Ei liikekannallepanoa!”

– Kaikki ovat peloissaan. Olen rauhan puolesta, enkä halua joutua ampumaan. Mutta ulos lähteminen on nyt erittäin vaarallista, muuten täällä olisi paljon enemmän ihmisiä, sanoi mieltään osoittava Vasili Fedorov.

Niilo Simojoki, Anniina Korpela, Arttu Mäkelä