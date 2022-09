Venäläisten turistien viisumikiristys voimaan ensi yönä

Venäläisten turistien viisumeja koskevat rajoitukset ovat astumassa voimaan ensi yönä heti puolenyön jälkeen, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Periaatepäätöksellä pyritään lähtökohtaisesti estämään kokonaan nykytilanteessa venäläisten turismi Suomeen ja siihen liittyvä kauttakulku Suomen kautta.

STT:n tietojen mukaan tämä voi vähentää rajaliikennettä 30–50 prosenttia.

Rajoituksiin sisältyy poikkeuksia, jotka vertautuvat koronarajoituksiin. Suomeen voi siis edelleen matkustaa esimerkiksi perhesyistä tai humanitäärisistä syistä. Tarkempi lista näistä ryhmistä julkaistaan tänään.

Perheenjäseniksi määritellään tässä yhteydessä henkilöt lapsista isovanhempiin. Lisäksi maahantulo-oikeus on jatkossakin niillä venäläisillä henkilöillä, joilla on Suomessa ennen 30. syyskuuta 2022 hankittu asunto tai kiinteistö, johon liittyy välittömiä huoltotarpeita.

Valtioneuvosto teki asiaa koskevan periaatepäätöksen tänään istunnossaan. Periaatepäätös ei tarvitse eduskunnan hyväksyntää.

Kielto perustuu kansainvälisiin suhteisiin

Rajoituksia perustellaan sillä, että Venäjän kansalaisten maahantulo turismitarkoituksissa vaarantaa Suomen kansainväliset suhteet. Ne perustuvat Schengen-säännöstöön.

– Taustalla on ulkopoliittisen johdon arvio vaarasta maamme kansainvälisiin suhteisiin. Siinä on otettu huomioon myös painavia syitä, kuten puolustussotaa käyvän Ukrainan johdon kanssa käydyt keskustelut, EU:n asettamien lentoliikenteen rajoitusten kiertomahdollisuus sekä suhteet Baltian maihin ja Puolaan. Venäjän liikekannallepano on vaikuttanut merkittävästi tähän arvioon, sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tiedotustilaisuudessa.

Hän täsmensi tämän tarkoittavan Baltian ja Puolan osalta sitä, että jos Suomen raja on auki sellaisille henkilöille, joilla on esto mennä Baltian maihin tai Puolaan, se merkitsisi suhteiden heikkenemistä kyseisiin maihin ja epäsuhtaa rajaliikenteessä.

Terhi Riolo Uusivaara, Saila Kiuttu