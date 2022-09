Vesa-Matti Loirin siunaustilaisuus käynnissä Johanneksenkirkossa, läheiset ja kutsuvieraat läsnä

Taiteilija Vesa-Matti Loirin siunaustilaisuus on meneillään Johanneksenkirkossa Helsingissä. Omaisten toivomuksesta siunaus tapahtuu läheisten ja kutsuvieraiden läsnä ollessa.

Siunauksen toimittaa piispa Teemu Laajasalo.

Siunaustilaisuuden ohjelmaan kuuluu paljon musiikkiesityksiä. Ohjelmassa on muun muassa Duke Ellingtonin, Andrew Lloyd Webberin, Franz Schubertin ja P.J. Hannikaisen musiikkia.

Esiintyjälistalla ovat esimerkiksi Jenni Vartiainen, Samuli Edelmann, Peter Lerche, Olli Ahvenlahti, Lenni-Kalle Taipale, Jukka Perko ja Severi Pyysalo.

Hautajaisvieraita on arveltu osallistuvan siunaustilaisuuteen noin 150. Heidän joukossaan ovat muun muassa presidentin puoliso Jenni Haukio, pääministeri Sanna Marin (sd.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.). Marin ja Honkonen laskevat tilaisuudessa valtioneuvoston seppeleen.

– Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita. Hän on liikuttanut lukemattomia suomalaisia yli sukupolvien. Suuri suomalainen on jättänyt kansakuntaamme pysyvän jäljen. Siksi haluamme koko valtioneuvostona kunnioittaa muistoa, Marin ja Honkonen kommentoivat tiedotteessa elokuussa.

Johanneksenkirkossa on myös suuri joukko kulttuuri- ja urheiluelämän edustajia. Paikalla ovat muun muassa tanssija ja koreografi Jorma Uotinen, kirjailija Pirkko Saisio, yrittäjä ja kirjailija Lenita Airisto, ammattiuran lopettanut jalkapalloilija Jari Litmanen, jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen, laulaja Paula Koivuniemi, nelinkertainen olympiavoittaja Lasse Viren, näyttelijä Heikki Kinnunen ja näyttelijä Jasper Pääkkönen.

Muun muassa näyttelijänä, muusikkona ja koomikkona tunnettu Loiri kuoli 10. elokuuta. Loiri oli kuollessaan 77-vuotias.

Simu Perälä, Eeva Nikkilä-Kiipula, Maiju Ylipiessa