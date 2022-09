Vesa-Matti Loirin siunaustilaisuus päättyi Johanneksenkirkossa, tilaisuudessa olivat läsnä läheisten lisäksi kutsuvieraat

Taiteilija Vesa-Matti Loirin siunaustilaisuus on päättynyt Johanneksenkirkossa Helsingissä. Omaisten toivomuksesta siunaus tapahtui läheisten ja kutsuvieraiden läsnä ollessa.

Siunauksen toimitti piispa Teemu Laajasalo. Siunauspuheessaan hän muisteli viimeistä tapaamistaan Loirin kanssa kymmenen päivää ennen tämän kuolemaa.

– Puhuimme maallisia ja taivaallisia sekä kävimme läpi Veskun toiveita koskien tätä päivää. Päivää, jonka määrää hän ei vielä silloin tiennyt. Päivää, johon hän jo kuitenkin valmistautui. Hän halusi, että siunaisin hänet nimenomaisesti tässä Johanneksenkirkossa, koska hänelle juuri tämä kirkko on erityisen kaunis ja siihen liittyy hänelle tärkeitä muistoja, Laajasalo sanoi.

Tapaamisessa Loiri oli puhunut myös elämän taakoista. Siitä, että vaikka kuolema ei pelottanut, Loiri tunsi, että hänellä oli kuormaa kannettavanaan.

– Kun olin kuunnellut, tuntui, että kaikki on jo puhuttu. Sitten sanoin hiljaa itsekseni Raamatun jakeen: ”Missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi”, Laajasalo sanoi.

Loiri oli hänen mukaansa pyytänyt toistamaan lauseen yhä uudestaan ja uudestaan.

– Ja (hän) vannotti, että tuo lause pitää ehdottomasti sanoa tänään täällä kirkossa, Laajasalo sanoi.

Ortodoksisen rukouksen vainajan puolesta toimitti isä Heikki Huttunen.

Siunaustilaisuuden ohjelmaan kuului paljon musiikkiesityksiä. Ohjelmassa oli muun muassa Duke Ellingtonin, Andrew Lloyd Webberin, Franz Schubertin ja P.J. Hannikaisen musiikkia.

Esiintyjälistalla olivat esimerkiksi Jenni Vartiainen, Samuli Edelmann, Peter Lerche, Olli Ahvenlahti, Lenni-Kalle Taipale, Jukka Perko ja Severi Pyysalo.

Siunaustilaisuuden saattosoittona oli Olli Ahvenlahden uruilla soittama Nocturne, joka on Eino Leinon runoon sävelletty laulu. Monille se on tuttu nimenomaan Vesa-Matti Loirin esittämänä.

Hautajaisvieraita arveltiin osallistuneen siunaustilaisuuteen noin 150. Heidän joukossaan olivat muun muassa presidentin puoliso Jenni Haukio, pääministeri Sanna Marin (sd.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.). Marin ja Honkonen laskivat tilaisuudessa valtioneuvoston seppeleen.

Myös Jenni Haukio laski seppeleen ja luki muistosanat häneltä ja presidentti Sauli Niinistöltä. Presidentti on parhaillaan New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa.

Johanneksenkirkossa oli myös suuri joukko kulttuuri- ja urheiluelämän edustajia. Paikalla olivat muun muassa tanssija ja koreografi Jorma Uotinen, kirjailija Pirkko Saisio, yrittäjä ja kirjailija Lenita Airisto, ammattiuran lopettanut jalkapalloilija Jari Litmanen, jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen, laulaja Paula Koivuniemi, nelinkertainen olympiavoittaja Lasse Viren, näyttelijä Heikki Kinnunen ja näyttelijä Jasper Pääkkönen.

Muun muassa näyttelijänä, muusikkona ja koomikkona tunnettu Loiri kuoli 10. elokuuta. Loiri oli kuollessaan 77-vuotias.

Simu Perälä, Eeva Nikkilä-Kiipula, Maiju Ylipiessa