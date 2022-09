Viisumipäätös syntyi lopulta

Venäläisiä turisteja on tullut runsaasti Suomeen ja edelleen muualle Eurooppaan. Venäläisten vapaata matkustelua Euroopassa on paheksuttu, kun samaan aikaan Venäjä käy raakaa hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Suomen hallitukselle rajakäytäntöjen tiukentaminen on ollut vaikeaa. Venäläisille myönnettäviä viisumeja on kyllä rajoitettu, mutta tähän saakka raja on ollut venäläisturisteille auki. Vasta nyt löydettiin linjaus, miten venäläisten tulo Suomeen turistiviisumeilla voidaan estää.

Hallitus piti tiukasti kiinni oikeusvaltion periaatteista ja Schengen-säännöksistä, eikä löytänyt tai halunnut löytää keinoa venäläisturistien maahantulon kieltämiseksi. Samaan aikaan Puola ja Baltian maat olivat jo sulkeneet rajansa venäläismatkailijoilta.

Lopulta Schengen-säännöstöstä löytyi pykälä, jonka turvin venäläisten matkailu pystytään kieltämään. Hallitus vetoaa nyt siihen, että venäläisturistien pääsy maahan vaarantaa Suomen kansainvälisiä suhteita. Sen sijaan kokonaisturvallisuuden perusteella rajoja ei haluttu sulkea.

Lopputuloksen kannalta on sama, millä perusteilla venäläisturistien maahantulo estetään. Tärkeintä on, että raja matkailulta suljetaan.

Venäjältä voi jatkossakin tulla Suomeen esimerkiksi työn, opiskelun tai sukulaisvierailujen vuoksi. Sen sijaan turismi ja läpikulkumatkailu eivät enää ole mahdollisia, kun hallitus tekee päätöksen viime viikolla hyväksytyn linjauksen mukaisesti.

Linjaus ei tullut yhtään liian aikaisin. Suomen rajalle on tullut jonoja, kun presidentti Vladimir Putin määräsi liikekannallepanon. Se on saanut monet venäläiset pakenemaan ulkomaille.