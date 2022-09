Vilpas kirjasi suuntaviivat vuoteen 2025 – uusi valmennuspäällikkö, naiset ykkösdivariin ja Salohallista vilpaslaisten oma olohuone

Salon Vilpas Koripallo ry julkisti torstaina uuden strategiansa vuosille 2022–2025.

Kolmivuotisen strategian tavoitteena on muun muassa ammattimaistaa seuran toimintaa entisestään, panostaa seurayhteisöön ja vankistaa Vilppaan asemaan suomalaisen koripallon esimerkkiseurana.

Ensimmäisenä askeleena Vilpas vahvisti organisaatiotaan siirtämällä Sami Toiviaisen liigajoukkueen päävalmentajan paikalta toiminnanjohtajaksi ja palkkaamalla Niko Kallioniemen uudeksi myyntipäälliköksi.

– Vilpas on ennen kaikkea salonseutulainen yhteisö ja se on toimintamme selkäranka. Uuden strategian laadintaan on osallistunut laaja joukko niin seuran parissa toimivia vapaaehtoisia kuin yhteistyökumppaneita. Nyt käynnistyvän kyselytutkimuksen avulla toivomme saavamme vielä laajemman joukon äänen kuuluviin, jotta voisimme palvella yhteisöä paremmin, Toiviainen kertoo.

– Uudistetun strategian myötä pyrimme olemaan läpinäkyvä ja avoin toimija. Jokapäiväinen tekeminen ja käytännön hankkeet heijastuvat seuran arvoissa entistä vahvemmin. Toiviainen muotoili seuran tiedotteessa.

Vilppaan strategia käsittää aluetta: hyvinvoiva yhteisö, kasvu, vilpaslaisuus, kilpailu ja menestys sekä talous.

Hyvinvoiva yhteisö -kohdassa Vilpas aikoo muun muassa mitata ja arvioida seuratoimijoiden hyvinvointia sekä kehittää jäsenrekisteriä.

Kasvua Vilpas hakee niin harrastajien kuin seuraajien määrässä. Vilpas on aloittanut jo brändityön yhteistyössä Mainostoimisto 4D:n kanssa. Brändityön ensimmäisessä vaiheessa toteuttetaan salolaisille suunnattu kyselytutkimus.

Vilpaslaisuutta pyritään vahvistamaan paitsi kannustamalla myös menestymällä. Strategiassa mainitaan erikseen, että Salohallista on tarkoitus tehdä ”vilpaslaisten oma olohuone”.

Kilpailu ja menestys -kohdassa mainitaan valmennuspäällikön työnkuvan kartoitus. Tällä hetkellä Vilppaalla ei ole erikseen nimettyä valmennuspäällikköä.

Myös naisten edustusjoukkue on mainittu – tulevalla kaudella Vilppaan naiset ovat ilmoittautuneet läntisen alueen II divisioonaan.

Talous-osiossa Vilpas aikoo kehittää sekä ottelutapahtumia ja varainhankintamuotoja. Myös muita tapahtumia – mitä ne ikinä tulevatkaan ovatkaan – on tarkoitus tehostaa.

– Nämä (muut tapahtumat) ovat vielä suunnitteluasteella. Se voi tarkoittaa konsertteja, seminaareja, Salo Streetbasketin palaamisen tai muiden seurojen kanssa yhteistyönä toteutettavia tapahtumia, Toiviainen tarkentaa.

Strategiassa asetetuista tavoitteista puuttuu kuitenkin konkreettiset numeraaliset tavoitteet.

Eli toiminnanjohtaja Toiviainen:

Montako harrastajaa Vilppaalla on vuonna 2025 (tällä hetkellä noin 450)?

– 500 on hyvä tavoite. Pitää muistaa, että lapsimäärä pienenee ja kilpailu vapaa-ajasta kiristyy. Minimitavoite on se, ettei määrä aikanaan tämänhetkisestä pienene.

Montako palkattua työntekijää Vilppaan toimistolla on vuonna 2025 (tällä hetkellä neljä)?

– Toimistolle ei tarvita välttämättä yhtään lisähenkilöä. Ensimmäisenä meidän pitäisi löytää keinot palkata nuorimpiin ikäluokkiin valmentaja. Lapsikoriksesta sitä kasvua on mahdollisuus saada.

Montako SM-mitalia Vilppaan miesten edustusjoukkueen tulee voittaa kausina 2022–2025?

– En halua sanoa mitään mitalimäärää, koska menestystä voi mitata muullakin tavalla kuin mitaleilla. Vilppaalla pitää olla joka kausi kilpailukykyinen joukkue, se on selvä.

Millä sarjatasolla Vilppaan naisjoukkueen on tarkoitus pelata kaudella 2024–2025?

– Naisten valtakunnallinen ykkösdivari on realismia. Sitä kohti mennään.