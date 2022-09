Voittomaali oli lähellä Källmanilla, mutta ei sitten kuitenkaan… – ”Todellakin harmittaa”

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päättää tämänvuotisen Kansojen liigan taipaleensa maanantai-iltana Podgoricassa, kun Suomea edellä lohkokakkosena oleva Montenegro isännöi pohjoisia vieraitaan.

Ero joukkueiden välillä on kaksi pistettä, ja Suomi tarvitsee voiton, jotta mahdollisesti hyvinkin tärkeäksi muodostuva lohkon kakkossija tulisi. Suomi jäi perjantaina 1–1-kotitasapeliin Romanian kanssa, mutta voittokin ja sitä myöten parempi lähtökohta päätöspeliin oli lähellä: vaihtomies Benjamin Källmanin veto 84. minuutilla painui hyvinkin niukasti ohi takatolpasta.

– Todellakin harmittaa. Hyvään paikkaan pääsi laukomaan, mutta se on pienestä kiinni aina. Kun tulin kentälle, yritin olla niin hyvä kuin mahdollista. Ja jos olisi voinut voittaa sen pelin sillä (vedolla), sehän olisi ollut loistavaa, Källman muisteli sunnuntaina vielä myöhäisen perjantain hetkeä Helsingin Olympiastadionilla.

A-maajoukkuedebyyttinsä talvella 2018 tehnyt, mutta toden teolla Huuhkajiin sisään vasta tänä vuonna päässyt Källman, 24, on ollut Kansojen liigassa pirteänä. Hän on tuonut vauhtia vaihdosta, ja ainoa avauksen paikan tuonut peli oli tehokas: Källman maalasi kerran ja syötti Suomen toisen osuman 2–3-tappiossa Bosnia-Hertsegovinalle. Olisiko maanantaina jälleen paikka avaukseen?

– En tiedä mitä odottaa. Jos mahdollisuus tulee, niin pyritään käyttämään se niin hyvin kuin mahdollista ja laittaa pallo pussiin, Källman toivoi ottelun aattona.

– Olen iloinen siitä, että on päässyt tekemään vaikutusta (maajoukkueessa). Ja tyytyväinen siitä, mitä on pystynyt tuomaan ja olemaan nimen omaan vaarallinen eteenpäin. Kriittinenkin voi olla, tuossa viime pelissä olisi pitänyt laittaa pallo maaliin. Mutta sinänsä voi olla aika tyytyväinen siihen, mitä on tuonut, Källman pohti vielä rooliaan.

Kotimaan liigan Interissä maaleja sylkenyt Källman vaihtoi kesällä osoitetta. Siirto Puolan liigan krakovalaisseuraan Cracoviaan on maistunut.

– Ihan kivasti lähtenyt käyntiin. Onhan siinä sopeutumista, ja vielä ei ole päässyt avaukseen niin paljon kuin olisi toivonut, mutta jokaisessa pelissä on tullut minuutteja. Ja viimeisessä pelissä ennen tätä maajoukkuetaukoa olin avauksessa ja tuli maali.

– Koko ajan pääsee enemmän sisään joukkueeseen ja sarjan tyyliin. Kiva kaupunki, kiva maa ja tosi hyvä sarja. Hyvältä tuntuu.

Janne Lehikoinen