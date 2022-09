Von der Leyen lupasi EU:n tukevan Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen – EU-parlamentti hyväksyi viiden miljardin lainan Ukrainalle

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lupaa EU:n tukevan sodan runtelemaa Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. Von der Leyen puhui yhteisessä lehdistötilaisuudessa Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin kanssa Kiovassa tänään.

Vierailu on kolmas, jonka von der Leyen tekee Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan tänä vuonna. Von der Leyen lupasi eilen EU-parlamentissa pitämässään puheessa lisää tukea Ukrainalle. Hän aikovansa keskustella Ukrainan ja EU:n talouksien ja kansojen lähentymisestä Ukrainan edetessä kohti EU-jäsenyyttä.

EU-parlamentti on hyväksynyt viiden miljardin euron lainan Ukrainalle. Laina on tarkoitettu helpottamaan akuuttia rahoitustarvetta, jonka Venäjän hyökkäys on aiheuttanut Ukrainalle, kerrotaan parlamentin .

Nyt hyväksytty laina on suurin erä EU:n yhdeksän miljardin tukipaketista, josta jo aiemmin on myönnetty miljardi euroa.