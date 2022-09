Wilppaan nousu Kolmoseen on hyvin todennäköinen

Salon Wilpas nousee hyvin todennäköisesti miesten Kolmoseen. Wilpas voitti Nelosen kauden kolmanneksi viimeisessä ottelussaan SC Wolvesin Salossa maalein 4–2 (2–1).

Lohkossa viimeistä edellisenä oleva Wolves teki avausmaalin 11. minuutilla. Joonas Ojasen ja Mohammed Al-Asadin osumat käänsivät kuitenkin tilanteen kotijohdoksi.

Wolves tasoitti, ja 2–2-lukemissa edettiin 74. minuutille asti. Sen jälkeen iski voittomaalin Jongtae Yoon, ja Al-Asadi tuplasi johdon kaksi minuuttia myöhemmin.

Salolaisten ero lohkossa toisena olevaan Jyrkkälän Tykkeihin on viisi pistettä, kun pelaamatta on kaksi kierrosta. Lisäksi Wilppaan maaliero on merkittävästi parempi, joten tasapelikin kahdesta ottelusta saattaisi hyvinkin riittää sille ykkössijaan.

Loppuohjelma on tosin Wilppaalle haastava. Se kohtaa ensi viikon lauantaina vieraskentällä Euran Pallon, joka on lohkossa kolmantena. Voitto siitä varmistaisi Wilppaan nousun, ellei näin tapahdu jo JyTyn torstaisessa ottelussa. Muussa tapauksessa ratkaisu jäisi päätöskierrokselle, jolloin pelataan ottelu Wilpas–JyTy 1. lokakuuta Salossa.