Zaporizhzhjan ydinvoimala saa jälleen sähköä kansallisesta sähköverkosta – Venäjä ei ehkä pysty vastaamaan Ukrainan mahdolliseen vastahyökkäykseen Luhanskissa

Pysäytetty Zaporizhzhjan ydinvoimala Ukrainassa saa jälleen sähköä kansallisesta sähköverkosta, Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA).

IAEA:n mukaan voimala saatiin palautettua sähköverkkoon korjaamalla yksi neljästä voimalaan johtavista sähkölinjoista.

Voimala tarvitsee sähköä jäähdytykseen ja muihin olennaisiin turvallisuustoimintoihin. Voimalan viimeinen toiminnassa ollut reaktori sammutettiin noin viikko sitten.

Zaporizhzhja on Euroopan suurin ydinvoimala, joka on ollut Venäjän ja Ukrainan taistelujen keskiössä Venäjän hyökkäyssodan alkuajoista lähtien.

Ukrainassa Venäjän joukoilla ei välttämättä ole riittävästi reservejä tai taistelutahtoa vastata Ukrainan mahdolliseen vastahyökkäykseen Luhanskin alueella, arvellaan Britannian puolustusministeriön päivittäisessä

Ministeriön mukaan Ukraina on jatkanut vastahyökkäystään maan koillisosassa, missä venäläisten puolustuslinja kulkee Oskiljoen ja Svatoven kaupungin välillä. Venäjä pitänee puolustusministeriön mukaan tämän alueen hallintaa tärkeänä, koska se on yksi harvoista sen hallussa olevista huoltoreiteistä Belgorodista Venäjältä.

Lisäksi alue sijaitsee aivan Luhanskin rajalla. Venäjä on sanonut haluavansa ”vapauttaa” Luhanskin, ja merkittävät aluemenetykset Luhanskissa tekisivät nämä aikeet tyhjiksi.

Ukrainan puolustusministeriön Venäjän joukkojen kokonaistappiot hyökkäyksen alkamisesta lähtien ovat nyt noin 54 000 sotilaan luokkaa. Tappioista on saatavilla vain vähän riippumatonta tietoa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tuoreessa raportissaan Ukrainan joukkojen ylittäneen Oskiljoen Harkovan alueella. Raportin mukaan satelliittikuvat viittaavat siihen, että Ukrainan joukot ovat siirtyneet joen itärannalle Kupjanskin kaupungissa ja sijoittaneet sinne tykistöä.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Ukrainan joukkojen vallanneen Kupjanskin kaupungin jo noin viikko sitten. ISW:n mukaan kaupunki saatiin täysin Ukrainan joukkojen hallintaan tämän viikon perjantaina.

ISW:n arvion mukaan Venäjän joukot ovat todennäköisesti liian heikkoja estääkseen Ukrainan etenemistä koko Oskiljoen varrella, jos Ukraina päättää yrittää jatkaa etenemistään.

Ukraina ulkoministeri Dmytro Kuleba on jälleen kritisoinut lehtihaastattelussa Saksaa siitä, ettei se ole lähettänyt Ukrainalle hyökkäysvaunuja.

– Olemme pyytäneet Leopard-tankkeja ja Marder-panssariajoneuvoja, mutta Saksa lähettää Dingo-panssariajoneuvoja. Olemme kiitollisia niistä, mutta ne eivät ole sitä, mitä eniten tarvitsisimme. Missä on vika? Miksi emme voi saada sitä, mitä tarvitsemme ja mitä Saksalla olisi, Kuleba kyseli saksalaislehti haastattelussa.

Uutistoimisto AFP:n haastattelussa Kuleba sanoi, että Saksan ja Ukrainan välillä tuntuu olevan ”asemuuri”, joka liittokansleri Olaf Scholzin olisi revittävä alas.

Hannu Aaltonen, Anniina Korpela