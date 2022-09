Zaporizhzhjan ydinvoimalan viimeinen toimiva yksikkö suljettiin – varavoimalinja toimittaa sähköä reaktorin jäähdyttämiseen.

Sunnuntai-iltana laajoilla alueilla Ukrainan itäosassa oli sähkökatkoja, kertoivat Ukrainan viranomaiset ja uutistoimisto AFP:n toimittajat. Sähkökatkoja kerrottiin olevan muun muassa Harkovan kaupungissa sekä Sumyn alueella.

Ukrainan viranomaiset syyttivät sähkökatkoista Venäjää.

Sunnuntaina Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) kertoi , että Zaporizhzhjan ydinvoimalaan Ukrainassa on kunnostettu varavoimalinja, joka toimittaa voimalalle sen tarvitseman ulkoisen sähkön reaktorin jäähdyttämiseen ja muihin turvatoimintoihin.

Varavoimalinja oli saatu kunnostettua lauantaina. Tämä mahdollisti voimalan viimeisen toiminnassa olleen reaktorin sulkemisen sunnuntaiaamuna.

Voimalan käytöstä vastaava -yhtiö sanoi viestipalvelu Telegramissa, että Zaporizhzhjan ydinvoimala on pysäytetty kokonaan.

Zaporizhzhjan kuudes yksikkö on ollut laitoksen viimeinen toimiva reaktori ja se on toiminut kolme viime päivää erillään sähköverkosta. Se on syöttänyt sähköä vain omiin tarpeisiinsa alhaisella tehotasolla, koska laitoksen sähkölinjat ovat vaurioituneet Venäjän pommituksissa.

Energiayhtiön mukaan laitoksen turvallinen käyttö edellyttää, että sen ympärille perustetaan demilitarisoitu vyöhyke, jotta sähkölinjat saadaan korjattua.

Voimalaitos on Euroopan suurin ydinvoimala, joka on ollut Venäjän ja Ukrainan taistelujen keskiössä Venäjän hyökkäyssodan alkuajoista lähtien. Laitoksen joutuminen taistelujen kohteeksi on herättänyt vakavaa huolta.

Venäjä ja Ukraina syyttävät toisiaan laitoksen tulittamisesta. Ukraina kehotti aiemmin tällä viikolla lähialueen asukkaita lähtemään pois turvallisuutensa takia.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron vaati sunnuntaina Venäjää vetämään pois raskaan ja kevyen aseistuksen Zaporizhzhjan voimalan alueelta. Voimalan turvallisuuteen liittyvien riskien syynä on Macronin mukaan Venäjän miehitys.

Macron keskusteli voimalan tilanteesta puhelimitse Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Putin puolestaan oli syyttänyt Ukrainaa hyökkäyksistä voimalan rakennuksia vastaan.