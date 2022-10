Vilppaan Juho Nenonen muistuttaa ennen lauantain avausottelua: ”Henkinen kovuus mitataan vasta marraskuussa Uudessakaupungissa”

Korisliiga alkaa Vilppaan osalta lauantai-iltana BC Nokiaa vastaan.

Kauden avausviikkoihin, purkautuu lähes viiden kuukauden odotus ja spekulaatiot muuttuvat konkretiaksi. Yleensä tässä vaiheessa kautta kannattajat ja media – etenkin Salkkari – höntyilevät liikaa. Teemme aivan liian pitkälle vieviä johtopäätöksiä aivan liian mitättömistä asioista, emmekä aina muista, että kausi kestää toukokuulle.

Niinpä on aiheellista antaa suitset 18:nnen liigakautensa aloittavalle Juho Nenoselle.

665 liigaottelun Nenonen lähtee liikkeelle kronologisesti.

– Ajatellaan vaikka ulkomaalaisvahvistuksia. Ensimmäiset 3–4 kuukautta ovat kuherruskuukausia, jolloin kaikki on uutta ja ihmeellistä. Sen jälkeen ilmenee asioita, jotka eivät olekaan niin kivoja: on pimeää ja kylmää, eikä ymmärrä kieltä. Siksi usein talvella nähdäänkin ”dippi” (eli tasonlasku).

Kun ”dipin” jälkeen päivät alkavat taas pidentyä, alkaa playoffien odotus.

– Siinä vaiheessa jengi ajattelee, että niistä peleistä saa enemmän pisteitä kuin niistä pimeiden kuukausien peleistä, Nenonen uskoo ja lainaa entistä pelikaveriaan Olli Nikitiniä.

– Olli sanoi aikanaan, että henkinen kovuus mitataan marraskuisena keskiviikkoiltana Uudessakaupungissa. Siitä pelistä saa yhtä monta pistettä kuin kaikista muistakin peleistä.

Vaikka meillä mediassa onkin tapana syöksyä hallitsemattomaan kiitolaukkaan jo ennen ensimmäistä adventtia, alkukauden merkitystä ei voi vähätellä.

Varsinkaan nykyisessä sarjajärjestelmässä, jossa 22 kierroksen jälkeen joukkueet jaetaan ylempään ja alempaan jatkosarjaan. Kuten muistamme, viime kauden hopeajoukkue Vilpas oli todella lähellä luiskahtaa alempaan jatkosarjaan.

Yleensä ne joukkueet, jotka eivät ole valmiita kauteen, muistuttavat kauden pituudesta. Ne jotka ovat valmiita, kuten Jyri Lehtosen Kouvot, yleensä myös Vilpas ja Karhubasket eivät selittele.

– Totta. Jyrillä on ollut aina selkeä konsepti valmiina jo alkukaudesta, Nenonen myöntää.

Henkilökohtaisella tasolla Nenonen kuuluu niihin pelaajiin, jotka ovat olleet hyviä jo syksyllä. Samaa voi odottaa nytkin, sillä Nenonen kutsuu kesäänsä ”poikkeuksellisen hyväksi”.

Nenonen veti alkukesästä Susijengin mukana 5 vastaan 5 -treenejä. Maajoukkuekomennuksen jälkeen oli fysikkajakso ja Vilppaassa fysiikkavalmentaja Essi Koivisto laittoi pelaajat juoksemaan.

– Essi juoksutti meitä hyvällä tavalla hullun lailla. Olen viimeksi juossut näin paljon ennen kauden alkua Hongassa (Mihailo) Pavicevicin vuosina (2005–2008). En muistanut, miten hyvin se sopii minulle.

Koripallossa puhutaan pelikunnosta ja juoksukunnosta erillisinä asioina. Nenonen ei osta sitä väitettä, että pelikunto tulee pelaamalla ja juoksukunto juoksemalla.

– Jos et ole hyvässä juoksukunnossa, miten voit olla hyvässä pelikunnossa? Eikä henkisellä kovuudella ole siinä vaiheessa merkitystä, jos et ole riittävän hyvässä pelikunnossa.

Nenosen osalta juoksukunnon merkityksen on huomannut jo harjoitusotteluissa. Kokoisekseen (202 cm/104 kg) nopea laituri on aina ollut erittäin kestävä, mutta nyt myös hänen nopeutensa on pistänyt silmään.

Yksi syy on Vilppaan nopeutuneessa pelitavassa, jossa Nenonen juoksee siirtymähyökkäyksissä normaalia enemmän keskikaistaa eli sitä näkyvintä kaistaa.

– Jussi (päävalmentaja Savolainen) on painottanut, että keskikaistaa pitää juosta, jos pääsee kaistalle ensimmäisenä, Nenonen paljastaa.

Lauantaina Nenosen kesä laitetaan ensimmäistä kertaa tositestiin. Henkinen kovuus siis mitataan vasta marraskuussa Uudessakaupungissa.

Vilpas–BC Nokia Salohallissa lauantaina kello 19

Lähtökohdat: Kaikki harjoitusottelunsa voittanut Vilpas pääsee otteluun terveenä, kun taas repaleisen alkusyksyn viettänyt BC Nokia on vielä kaukana parhaastaan. Vieraat saapuvat Saloon vain kahdeksalla pelaajalla eli Vilpas haluaa juosta ”Näädiltä” jalat alta ja ”Näädät” taas haluaa hidastaa tempoa kaikin keinoin.

Seuraa häntä: KeyShawn Feazell.

Isokokoinen BC Nokia on hyvä ensitesti 206-senttiselle sentterille. Mahtitehoja ei kannata vielä odottaa.

Kokoonpanot:

Vilpas: Jalon Pipkins, Bo Hodges, KeyShawn Feazell, Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Patrik Poutiainen, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Riku Laine, Isaiah Crawley, Onni Mäkynen ja Niilo Kärkkäinen. Ei poissaoloja.

BC Nokia: Kalle Peltonen, Perrion Callandret, Mikael Laihonen, Xavier Ford, Niko Mattila, Elias Sauramo, Alan Herndon, Johnathan Stove. Poissa: Antero Lehto, Antti Ahonen, Hugo Boman.

Tulosennuste: 95–81.