Aikaa auttamiseen

Ukrainan sota on saanut monet suomalaiset ryhtymään auttajiksi. Pakolaiskriisi on saanut liikkeelle sellaisiakin, jotka eivät ole aiemmin tunteneet vetoa vapaaehtoistyöhön. Suomalaisten myötätunto on suurta.

Salon seudulla tartuttiin toimeen heti sodan alettua. Avustuksia alettiin kerätä ja jokunen lähti jopa omilla autoillaan hakemaan pakolaisia turvaan sodan jaloista.

Maahanmuuttovirasto on sijoittanut ukrainalaisia vastaanottokeskuksiin eri puolille Suomea. Yksi näistä on Somerolla, jossa vapaaehtoistyö on saanut uutta potkua, kun avuntarvitsijoiden määrä paikkakunnalla on kasvanut.

Pakolaisten tilanne on herättänyt ihmisissä osallistumistarpeen. Osalle auttaminen on pitkään jatkunut harrastus. Osa on vasta päätynyt vapaaehtoiseksi, kun aikaa on vapautunut esimerkiksi etätöiden ja lasten aikuistumisen ansiosta. (SSS 22.9.2022)

Vapaa toimintaryhmä alkoi pyörittää Somerolla ukrainalaisten Olohuonetta, jossa on vastaanotettu ja jaettu lahjoituksia. Sen vetäjät toivovat Olohuoneen toiminnan muuttuvan vähitellen yhä enemmän nimensä mukaiseksi kohtaamis- ja seurustelupaikaksi.

Loppukesästä Somerolla pyörähti käyntiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton vapaamuotoinen naapuritoiminta, jossa paikalliset auttavatukrainalaisia sopeutumaan muuttuneeseen elämäntilanteeseensa ja asettumaan paikkakunnaalle.

MLL:n Someron osaston puheenjohtaja Heidi Virtanen toteaa naapuritoiminnan olevan rentoa ja arkipäiväistä tekemistä kuten kahvittelua, luonnossa kulkemista ja mökkireissuja. Samalla ukrainalaiset saavat monenlaisia tarvitsemiaan neuvoja ja ohjeistusta bussikorttien hankkimisesta lähtien.

Jokainen vapaaehtoistyötä tekevä toimii itselleen tärkeän asian parissa. Auttamisesta saa hyvän mielen, ja osallistuminen voi toimia vastapainona omalle työlle. Vapaaehtoistyön suolana ovat tekijöiden mukaan ihmisten kohtaamiset ja näiden tarinat.

On hienoa, että toisilla on aikaa ja halua auttaa, kun toiset tarvitsevat apua. Vapaaehtoisten ansiosta pakolaiselle selviävät vaivattomasti monet arjen sujumista helpottavat asiat.