Åland Unitedin cup-mestaruuteen sisältyy jälleen salolainen sävy

Historia toisti jossain määrin itseään. Ahvenanmaalainen Åland United voitti jalkapallon naisten Suomen cupin toisena vuonna peräkkäin. Tällä kertaa loppuottelussa taipui HJK, kun loppulukemiksi Helsingin Olympiastadionilla kirjattiin 2–0 (1–0).

Ålandin mestaruuteen sisältyy jälleen salolainen sävy. Maalivahti Matilda Nurmi oli finaalissa vaihtopenkillä, mutta hän pelasi cupissa suurimman osan otteluista eli neljä kappaletta. 23-vuotias Nurmi oli maalilla esimerkiksi välieräottelussa.

Salosta yläkouluikäisenä Turun Palloseuraan siirtynyt Nurmi pelaa Unitedissa toista kauttaan, ja tuloksena on siis cupin tuplamestaruus. Kyseisestä ryhmästä on muodostunut melkoinen tämän kilpailumuodon ”erikoisjoukkue”, sillä tämänvuotinen cup-mestaruus on jo kolmas peräkkäin.

Åland pudotti puolivälierässä Kuopion Palloseuran, joka on hallinnut Kansallisen liigan kautta selvästi ja kävi lähellä paikkaa Mestarien liigassa.

Åland United on Kansallisessa liigassa neljäntenä ja tavoittelee kahdella päätöskierroksella vielä kolmatta sijaa. Kyseiselle pronssipaikalle se päätyi viime kauden liigassa.