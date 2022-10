Amnesty: Sri Lankassa hengenvaarallinen pula ruuasta ja lääkkeistä

Sri Lankan talouskriisi on vienyt maan laajamittaiseen köyhyyteen ja nälänhätään, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Maassa on hengenvaarallinen pula lääkkeistä ja terveydenhuollon välttämättömistä tarvikkeista, järjestön raportissa sanotaan. Pulaa on muun muassa sideharsoista, suonensisäisistä antibiooteista ja insuliinista.

Myös polttoainepula vaikeuttaa terveydenhuoltopalveluiden turvaamista maassa. Ambulanssit saattavat jonottaa bensa-asemilla tuntikausia. Hoitohenkilökunta ei pääse töihin sairaaloihin eivätkä potilaat tarvitsemaansa hoitoon.

Perheillä ei ole rahaa ruokaan

Hintojen raju nousu on johtanut siihen, ettei perheillä ole varaa ostaa ruokaa. Myöskään kouluruuan julkinen rahoitus ei ole enää riittävää.

– Jos teemme lounasta, meillä ei ole päivällistä. Jos meillä ei ole päivällistä, ei mitään ole aamullakaan. Joinain päivinä emme syö mitään, kertoi raporttia varten haastateltu kolmen lapsen vanhempi Aruni.

– Viime kuussa emme syöneet kahteen päivään, sillä meillä ei ollut mitään, mistä tehdä ruokaa. Lapseni eivät ymmärrä tätä tilannetta. Kun he ovat nälkäisiä, he pyytävät ruokaa. Joskus he itkevät nälästä, sanoi puolestaan teetilalla työskentelevä Savita.

Maan talouskriisin lopullinen syveneminen alkoi koronapandemiasta, kun Sri Lanka menetti huomattavan määrän turismin tuomia tuloja.

Maaliskuussa Sri Lankan hallitukselta loppui täysin ulkomainen valuutta, jota käytetään välttämättömien tuotteiden, kuten polttoaineen ja lääkkeiden, maahantuontiin. Tämä kiihdytti inflaatiota ja johti esimerkiksi sähkön säännöstelyyn.

Talouskriisin vuoksi Sri Lanka ei ole pystynyt hoitamaan ulkomaanvelkojensa takaisinmaksua. Maan hallinto neuvottelee parhaillaan velkajärjestelyistä lainanantajiensa kanssa.