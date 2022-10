Analyysi: Vilppaan kaukoheittäminen on jäämässä kokonaan kotimaisten pelaajien varaan

Avausviikon jälkeen miesten Korisliigassa on vain kaksi joukkuetta ilman ainuttakaan voittoa: Salon Vilpas ja Tampereen Pyrintö. Nollakerholaiset kohtaavat tiistai-iltana Salohallissa.

Pyrintö on pelannut vasta yhden ottelun, jonka se hävisi Kobrille Pyynikillä. Vilpas taas hävisi BC Nokialle Salossa ja Karhubasketille Kauhajoella.

Vaikka eletään vasta lokakuun ensimmäistä puolikasta, ei voi liikaa korostaa sitä, että runkosarja kestää ainoastaan 22 kierrosta, jonka jälkeen sarja halkaistaan kahtia.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että ylempään jatkosarjaan päästäkseen voittosuhteen on oltava positiivinen. Viime kaudella Vilpas selvisi viimeisenä ylempään jatkosarjaan 12 voitolla ja 10 tappiolla.

Eli jos Vilpas häviää maanantaina kolmannen kerran, on sen voitettava runkosarjan viimeisistä 19 ottelusta 12 – sitä ei taas voi pitää minkään sortin itsestäänselvyytenä, joten tiistain ottelun panos on odotettua kovempi.

Vilppaan hyökkäyspelaaminen on ollut kahdessa ensimmäisessä ottelussa vaikeaa.

Kummassakin ottelussa Vilpas menetti enemmän palloja kuin antoi koriin johtaneita syöttöjä. Vilpas on ollut huolimaton, kärsimätön ja huono tunnistamaan tilanteita. Hyvärytmisiä hyökkäyksiä ei ole juuri nähty ja iso osa pisteistä on tullut yksi vastaan yksi -tilanteista tai hyökkäyslevypallojen jälkeen.

Ennen kauden alkua yksi Vilppaan kysymysmerkeistä oli johtavan pelaajan puute. Eli kenen käsiin pallo pelataan heittokellon viimeisillä sekunneilla?

Toinen kysymysmerkki ennen kauden alku oli levypallopelaaminen, mutta siihen Vilpas ei ole kahdessa ottelussa kaatunut.

Sen sijaan kaukoheitot ovat olleet ongelma – toki johtuen osin pelinjohdollisista puutteista. Vilpas on heittänyt kahdessa ensimmäisessä ottelussa vain joka neljännen kolmosen sisään (12/48). Edelliskaudet Vilpas on upottanut kolmoset 37–39 prosentin tarkkuudella.

Avausottelun BC Nokiaa vastaan Vilpas hävisi juuri kaaren takana.

Vilpas heitti Nokiaa vastaan heitti yhteensä 23 kolmosta, joista 15 voi tulkita vapaaksi heitoksi. Näistä Vilpas upotti vain neljä, kun normaalisti vapaiden kolmosten onnistumisprosentti on lähempänä 50:ttä tai jopa sen yli. Haastetuista kolmosista Vilpas upotti vain yhden kahdeksasta.

Karhubasketin vieraana Vilpas sai luotua enää 11 vapaata heittopaikkaa bonuskaaren taakse, joista joukkue upotti neljä. 14 haastetusta kolmosesta upposi kolme.

Karhu-tappiota ei voi selittää kaukoheitoilla, mutta Vilppaan hyvänä heittopäivänä ottelu olisi ollut huomattavasti tiukempi.

On muistettava, että Vilppaan kaukoheittopelaaminen on tällä kokoonpanolla käytännössä kokonaan kotimaisten pelaajien varassa.

Sentteri KeyShawn Feazellin ei odotetakaan heittävän kolmosia, ja kolmikon Isaiah Crawley–Bo Hodges Jalon Pipkins vahvuudet ovat myös lähempänä koria.

Kolmikko on ottanut kahdessa ottelussa yhteensä 10 kolmosta. Esimerkiksi Pipkins on ottanut 43 minuutin peliajalla vain yhden kolmosen. Kolmikko on lähtenyt ajamaan kohti koria vapaistakin kaukoheittopaikoista.

Niinpä kaukoheittovastuu on kasautunut kotimaisen nelikon Perttu Blomgren (kolmoset 4/12), Mikko Koivisto (3/8), Juho Nenonen (2/8) ja Roope Ahonen (1/7) harteille.

Ongelmaksi muodostuu se, että eliittiheittäjä Koivisto on edelleen Korisliigan tarkimmin vartioiduin heittäjä, Nenosen kolmosista valtaosa on haastettuja, eikä Ahonen juurikaan pysty luomaan itse omaa heittoaan.

Nelikon heikoin kaukoheittäjä Blomgren luo suurimmaksi osaksi itse omat heittopaikkansa, mutta valitsee mieluummin jenkkilaiturien tavoin ajon.

Vilpas tarvitsisikin enemmän kaukoheittotukea jenkkilaitureilta, jotka ovat kuitenkin haluttomia heittämään kaukaa. Tosin tätä menoa heitä tullaan puolustamaan askeleen kauempaa ja ottamaan näin ajouhka pois.

Yhtä kaikki, päävalmentaja Jussi Savolaisen on löydettävä tähän ratkaisu ennemmin tai myöhemmin. Ennemmin tarkoittaa kompensointia, myöhemmin taas pelaajavaihto(j)a. Jälkimmäistä Vilppaassa on tuskin edes ajateltu.

Vilpas–Pyrintö Salohallissa tiistaina kello 18.30

Lähtökohdat: Vilpas esitti Kauhajoella selkeän ryhtiliikkeen heikon Nokia-ottelun jälkeen ja pelasi 28 minuuttia ihan hyvällä tasolla. Arvaamaton, jopa mystinen Miikka Sopasen Pyrintö taas heitti omassa avausottelussaan voiton Kobrille (kolmoset 4/26!).

Seuraa tätä: Yleisömäärä

Muilla liigapaikkakunnilla nähtiin viime viikolla komeita yleisömääriä, mutta saako Vilpas tiistai-iltana edes tuhatta täyteen?

Kokoonpanot:

Vilpas: Jalon Pipkins, Bo Hodges, KeyShawn Feazell, Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Patrik Poutiainen, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Onni Mäkynen, Niilo Kärkkäinen, Riku Laine, Isaiah Crawley. Ei poissaoloja.

Pyrintö: LJ Thorpe, Ike Smith, Daytone Jennings, Tomas Pihlajamäki, Valtteri Leppänen, Lassi Kilpinen, Osku Heinonen, Roni Ahvenjärvi, Panu Peltokangas. Epävarmoja: Arttu Pitkänen ja Jaquan Lawrence. Poissa: Kion Williams.

Tulosennuste: 83–74.