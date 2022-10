Salolainen Taru Karrakoski kertoo joutuneensa pettymään useamman kerran Salossa siihen, ettei taksia ole ollut saatavilla keskustan alueella kohtuullisessa ajassa arki-iltaisin. Karrakosken havainnot asiasta ovat alkaneet viime kevättalvella.

Viimeksi Karrakoski odotteli taksia pitkään viime maanantaina ennen kello kahdeksaa illalla.

– Tilasin taksin sovelluksella, mutta kun sitä ei kuulunut, soitin Taxidataan. Sieltä kerrottiin, että tilaus on kyllä tullut, mutta autoja ei ole vain saatu ajoon sille illalle, Karrakoski sanoo.

Karrakoski odotti taksia lopulta noin 45–50 minuuttia.

Karrakoski korostaa, ettei taksiasia ole maailman suurin ongelma, mutta jotain asialle olisi hyvä tehdä.

– Outoa, etteivät työt kiinnosta, sillä kyse on rahasta. Ymmärrän, että taksia voi joutua odottamaan viikonloppuiltoina ja -öinä, mutta kun kyse on arki-illasta, se on tylsää, hän toteaa.

– Jos taksit eivät viitsi tulla töihin arki-iltoina, jostain leipä heille kuitenkin tulee. Ovatko taksien kyydit turvattuja Kela-kyytien ja Likuman avulla niin, ettei muusta palvelusta tarvitse kantaa huolta?

Karrakoskella oli aikaa odottaa taksia ilman kiirettä, mutta välttämättä näin ei ole kaikilla taksia tarvitsevilla.

– Jollakin voi olla kiire bussiin, terveyskeskukseen tai tapahtumaan. Silloin tilanne ei mene enää pelkkänä harmituksena.

Salon Ulataksi Oy:n sihteeri ja pitkän linjan taksiautoilija Veijo Matinaho on tietoinen edellä mainitusta tapauksesta. Matinaho kertoo saaneensa jonkin verran myös muita vastaavanlaisia palautteita.

– Myönnän, että meidän puolelta tilanne on ollut haasteellinen jo jonkin aikaa. Osa hoitaa tunnollisesti vuoronsa, mutta tietyt autot eivät ole pystyneet hoitamaan velvoitteitaan, Matinaho kertoo.

– Suurin syy on koronan myötä alkanut työvoimapula. Ilta-aika klo 14–22 on haavoittuvainen, jos pari autoa on muualla pitkässä ajossa tai autoja on ajossa vain muutamia.

Matinaho sanoo iltojen olevan erilaisia: joskus yksi auto painaa kyytejä toisensa perään illan aikana, joskus taas monta autoa odottaa ilman asiakkaita tolpalla tunnin tai kaksikin.

– Valitettavasti meillä ei ole kristallipalloa, josta näkisimme kunkin päivän tarpeen. Ikinä tarve ei ole tasaista. Harmillista on se, kun huonot hetket sattuvat samoille asiakkaille. Se on huonoa mainosta Salon takseille.

Matinaho ei osaa sanoa syytä, miksi juuri klo 14–22 on haastavaa saada kuljettajia töihin.

– Päivisin kyllä autoja riittää. Pohjimmiltaan kyse on huonosti toteutetusta taksiuudistuksesta. Uuden lain myötä ei ole päivystysvelvoitteita eikä kuljettajille tule sanktioita. Ennen vanhaan, jos et hoitanut päivystystä, saattoi tulla viikon ajokielto, Matinaho kertoo.

– Ajovuoroja ei voi enää välitysyhtiön puolesta määrätä kilpailu- ja kuluttajaviraston kannasta johtuen. Nämä kaikki muutokset ovat huonontaneet taksia tarvitsevan asiakkaan asemaa.

Matinahon mukaan kuljettajien pitäisi välittää enemmän työstään.

– Vastuu puuttuu. Sitä kaipaan 1980–1990-luvuilta tähän päivään.

Salossa ja Halikossa takseja on yhteensä 41.

– Se on sopiva määrä, mutta kuljettajapula on kova. Monet ovat alalla hetken aikaa töissä ja häviävät sitten muualle. Yksi mies ei jaksa painaa loputtomasti, 39 vuotta taksialalla ollut Matinaho summaa.

– Itsekin teen melkein joka arkipäivä 12 tunnin päiviä. Autoni on kuljettajan toimesta töissä viikonloppuisin, mutta jos itse ajaisin vielä viikonloputkin, alkaisi se olla jo turhan rankkaa.