Asuntokauppa hidastui syyskuussa, Suomen Kiinteistönvälittäjät ennakoi markkinoille vilkkaampaa vaihetta – ”Tarve vaihtaa asuntoja ei ole muuttunut”

Asuntomarkkinoiden lievä hidastuminen tänä syksynä on luonnollinen ja väliaikainen reaktio taloustilanteeseen, arvioi Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL asuntomarkkinaennusteessaan loppuvuodelle.

SKVL:n jäsenyrityksissä asuntokauppoja tehtiin syyskuussa 3 prosenttia vähemmän kuin elokuussa. Asuntojen keskimääräiset myyntiajat ovat myös pidentyneet selvästi tänä vuonna. SKVL katsoo, että kyseessä on normaali reaktio korkojen ja elinkustannusten nousuun.

– Ihmisten tarve vaihtaa asuntoja ei ole kuitenkaan muuttunut ja aiheuttaa sen, että hiljaisemman hetken jälkeen markkinoilla on odotettavissa vilkkaampi vaihe, kun patoutunut tarve purkautuu suurempaan kysyntään ja tarjontaan, SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg sanoo tiedotteessa.

Markkinat ovat kysyntäpiikin jälkeen palanneet viiden vuoden keskimääräiseen volyymiin.

– Asunnon hankinta on juuri nyt järkevintä ostajan kannalta, sillä seuraavan nousun alkaessa tarjonta on taas kysyntää vähäisempää ja hinnat nousevat, Mannerberg sanoo.

– Ennusteemme mukaan loppusyksy tulee olemaan keskimäärin noin 5 prosenttia edellistä vuosineljännestä hiljaisempi ja hinnat keskimäärin noin 2–3 prosentin laskussa, mutta tämä on tyypillistä Suomen märässä ja pimeässä syyssäässä, Mannerberg sanoo.

SKVL katsoo, että pääkaupunkiseudulla markkinat vetävät henkeä pitkän voimakkaan nousun jälkeen.

Risuja energiakeskustelulle ja pankeille

Tulevan talven energiakustannukset ovat puhuttaneet paljon etenkin sähkölämmitteisten pientalojen kohdalla. SKVL:n mukaan tulevan talven lämmityksestä on tullut liian suuri puheenaihe suhteessa siihen, että asunto on pitkän ajan investointi ja että lämmityksen osuus on vain puolet sähkölaskusta.

SKVL kritisoi tiedotteessaan pankkeja, jotka sen mielestä pyrkivät lainapäätöksillään ohjaamaan suomalaisia pois elinvoimaisilta pienemmiltä paikkakunnilta kalliimpiin kasvukeskuksiin.

– Pidämme tätä politiikkaa lyhytnäköisenä ja Suomen kansan aliarvioimisena. Monet isommat pankit ovat avoimesti myöntäneet, että eivät halua rahoittaa muuta kuin kasvukeskuksissa sijaitsevia asuntoja, Mannerberg toteaa.