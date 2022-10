Aung San Suu Kyille taas uusi vankeustuomio, tuomion yhteispituus on nyt 26 vuotta

Kaakkois-Aasiassa sijaitsevan Myanmarin sotilasvallankaappauksessa viime vuonna syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi on saanut uuden vankeustuomion, kertoo tapauksesta tietävä lähde. Uusin vankeustuomio on kuusi vuotta, ja näin Aung San Suu Kyin tuomion yhteispituus on nyt 26 vuotta.

Lähteen mukaan Aung San Suu Kyi tuomittiin nyt kahdesta erillisestä tapauksesta, joista kummastakin hän sai kolmen vuoden tuomion. Aung San Suu Kyin syytettiin ottaneen lahjuksia liikemies Maung Weikiltä 550 000 dollarin arvosta.

Lähteen mukaan vuoden 1991 Nobelin rauhanpalkinnon saaja oli saapunut oikeudenistuntoon hyvävoimaisena. Toimittajia on kielletty osallistumasta oikeudenistuntoihin ja lisäksi Aung San Suu Kyin asianajajia on kielletty puhumasta medialle.

Paikallisen tarkkailuryhmän mukaan viime vuoden helmikuussa tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen yli 2 300 ihmistä on kuollut ja yli 15 000 on pidätetty armeijan tukahduttamissa mielenilmauksissa.