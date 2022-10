Kaakkois-Aasiassa sijaitsevan Myanmarin sotilasvallankaappauksessa viime vuonna syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi on saanut uuden vankeustuomion, kertoo tapauksesta tietävä lähde. Uusin vankeustuomio on kuusi vuotta, ja näin Aung San Suu Kyin tuomion yhteispituus on nyt 26 vuotta.

Lähteen mukaan Aung San Suu Kyi tuomittiin nyt kahdesta erillisestä tapauksesta, joista kummastakin hän sai kolmen vuoden tuomion. Aung San Suu Kyin syytettiin ottaneen lahjuksia liikemieheltä.